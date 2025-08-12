OAJ: Koulutus säästyi lisäleikkauksilta, mutta vakava rasismikeskustelu varjosti riihtä

OAJ on tyytyväinen siihen, että maan hallitus ei leikannut lisää koulutuksesta budjettiriihessään. Miljardin euron lisäsäästöt pystyttiin tekemään koskematta opetukseen ja koulutukseen.

– Tiukassakin taloustilanteessa on tärkeää olla leikkaamatta kasvun edellytyksistä. Koulutuksen ja opetuksen laadusta ja koko koulutusketjun resursseista ja toimivuudesta on huolehdittava, jotta osaamis- ja koulutustaso saadaan nousuun ja talouskasvu vauhtiin. Olemme tyytyväisiä siihen, että OAJ:n näkemyksiä nyt kuunneltiin ja koulutus säästyi lisäleikkauksilta, kommentoi OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Vakava rasismikeskustelu varjosti kokonaisuudessaan riihtä.

– Jokainen tämän maan päättäjä näyttää puheillaan esimerkkiä myös lapsille ja nuorille. Haastavaa talous- ja työllisyystilannetta ei ratkaista rasistisilla ja ihmisarvoa loukkaavilla puheilla. Pidän tärkeänä, että Suomessa on nollatoleranssi rasismille ja yhdenvertaisuutta kunnioitetaan, Murto painottaa.

Ei lisäleikkauksia peruspalveluiden valtionosuuksiin eikä eri koulutusasteiden indekseihin

OAJ on tyytyväinen, että hallitus jätti peruspalveluiden valtionosuudet leikkausten ulkopuolelle.

– Kuntien valtionosuusleikkaukset olisivat kohdistuneet suoraan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen rahoitukseen ja siksi niistä leikkaaminen olisi ollut kohtalokasta lasten ja nuorten kannalta jo aiemmin tehtyjen kuntien valtionosuusleikkausten vuoksi, OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen sanoo.

OAJ pitää tärkeänä, että hallitus perui korkeakoulusektorille valtiovarainministeriön pohjaesityksessä kaavaillut lisäleikkaukset.

– Kannatamme vahvasti maan hallituksen tavoitetta nostaa korkeakoulutettujen määrää. Se on varmimpia keinoja nostaa tuottavuutta ja vauhdittaa talouskasvua pitkällä aikavälillä. Tehtävä on jo nyt korkeakouluille haastava, sillä kehysriihessä linjatut leikkaukset osuvat korkeakouluihin ensi vuonna, Lahtinen jatkaa.

Kasvatus ja koulutus luovat maahan talouskasvua

OAJ pitää myönteisenä, että hallitus teki budjettiriihessä päätöksiä myös yritystukien osalta.

– Koulutus ja osaaminen tuottavat tähän maahan tarvittavaa talous- ja tuottavuuskasvua paremmin kuin osin tehottomat yritystuet. On myönteistä, että hallitus kykeni hakemaan säästöjä yritystuista. Yritystukijärjestelmää pitäisi pystyä jatkossa tarkastelemaan vielä rohkeammin, ja yrityksille luoda painetta kasvaa ja investoida, Murto jatkaa.

Sen sijaan OAJ:lle oli pettymys, ettei opettajarekisteri edelleenkään sisältynyt hallituksen budjettiraamiin.

– Jokaisella lapsella on oikeus koulutettuun ja kelpoiseen opettajaan. Tällä hetkellä kenelläkään ei ole tietoa, kuinka paljon päteviä ja epäpäteviä opettajia on eri koulutusasteilla. Opettajarekisteri on välttämätön investointi, jotta koulutuksen ja opetuksen laatu kyetään varmistamaan tulevaisuudessa, Murto linjaa.