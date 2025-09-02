KOVA on tyytyväinen vuoden 2026 korkotukilainavaltuuksien nostamisesta
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on tänään päättyneessä budjettiriihessään päättänyt nostaa kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen tarkoitettua korkotukilainavaltuutta 135 miljoonalla eurolla valtiovarainministeriön vuoden 2026 budjettiehdotukseen nähden. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry pitää lainavaltuuden nostamista myönteisenä asuntorakentamisen kannalta. KOVA esitti hallitukselle, että korkotukilainavaltuuden taso olisi ollut ensi vuonna tämän vuoden tasolla, eli 1 750 miljoonassa eurossa. Tämä olisi ollut 615 miljoonaa euroa suurempi kuin hallituksen budjettiriihessä päättämä lainavaltuuden taso.
Kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen tarkoitetun korkotukilainavaltuuden nosto 135 miljoonalla eurolla tulee jonkin verran nostamaan ensi vuodelle tarkoitettua kohtuuhintaisen asuntorakentamisen tasoa. Ehdotetulla 1 135 miljoonan lainavaltuudella saadaan käynnistettyä arviolta yhteensä noin 4 500 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen ja peruskorjaaminen vuonna 2026. Tämä nostaa määrää arviolta reilulla 500 asunnolla ylöspäin.
- Korkotukilainavaltuuden nosto on myönteinen ele asunto- ja rakennusalalle, sillä se lisää jonkin verran asuntorakentamista. Päätös on erityisen merkittävä, koska merkkejä vapaarahoitteisen asuntotuotannon määrän kasvusta ei ole edelleenkään nähtävissä lähiaikoina. KOVAn jäsenet, jotka rakentavat noin 80 prosenttia kaikesta valtion tukemasta asuntotuotannosta, pystyvät tarjoamaan työtä ja toimeliaisuutta rakennusalalle myös ensi vuonna. On myös myönteistä, että uusien opiskelija-asuntohankkeiden lainoitusaste nostetaan 100 prosenttiin, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.
- Sen sijaan vuoden 2027 korkotukilainavaltuuksien leikkaaminen 365 miljoonalla eurolla tässä vaiheessa on perusteetonta. Asunto- ja rakennusalan tilanne on sen verran epävarma, että en näe perusteluja tällaisen leikkauksen tekemiselle tässä vaiheessa. Vuoden 2027 korkotukilainavaltuuksien arviointi on järkevää tehdä vasta vuoden 2026 aikana, kun asuntorakentamisen tuleva suhdannetilanne on tiedossa, Parkkonen päättää.
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 137 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2025 yhteensä noin 4 800 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
