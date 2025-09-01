Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto nousee 74 miljoonaan euroon - tänne osui lähes kahden miljoonan euron voitto

2.9.2025 22:09:09 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 36/2025 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 74 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 1, 5, 12, 38 ja 47. Tähtinumeroiksi arvottiin 7 ja 8.

Suurin voitto napattiin 5+1-tuloksella, joita oli pelattu yksi. Noin 1,8 miljoonan euron voitto napsahti Saksaan. 5+0-tuloksilla kuitattiin noin 345 000 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan ja yksi Norjaan.

Suomessa oli pelattu yksi 4+2-tulos, jolla voittaa noin 6100 euroa.

Tiistai-Jokerin oikea rivi on 6 6 3 8 7 2 2. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Peking 44, joka tuo tuhannen euron voiton viidelle riville.

