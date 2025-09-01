Eurojackpotin päävoitto nousee 74 miljoonaan euroon - tänne osui lähes kahden miljoonan euron voitto
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 36/2025 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 74 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 1, 5, 12, 38 ja 47. Tähtinumeroiksi arvottiin 7 ja 8.
Suurin voitto napattiin 5+1-tuloksella, joita oli pelattu yksi. Noin 1,8 miljoonan euron voitto napsahti Saksaan. 5+0-tuloksilla kuitattiin noin 345 000 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan ja yksi Norjaan.
Suomessa oli pelattu yksi 4+2-tulos, jolla voittaa noin 6100 euroa.
Tiistai-Jokerin oikea rivi on 6 6 3 8 7 2 2. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Peking 44, joka tuo tuhannen euron voiton viidelle riville.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Jakomäen R-kioskissa 7 950 000 euron lottorivin pelannut voittaja: ”Tunnelma on katossa”1.9.2025 13:29:32 EEST | Tiedote
Lauantaina Lotossa löytyi kaksi täysosumaa. Voitot osuivat Helsingin Jakomäen Huokotien R-kioskissa rivinsä pelanneelle voittajalle sekä nettipelaajalle Karjaalle. Veikkaus pääsi onnittelemaan Jakomäen R-kioskissa rivinsä pelannutta voittajaa puhelimitse. Hän voitti 7 950 000 euroa.
Lotossa kaksi täysosumaa - 7 950 000 euron jättivoitot Helsinkiin ja Karjaalle30.8.2025 22:56:25 EEST | Tiedote
Loton hurja potti meni jakoon tämän illan arvonnassa, ja täysosumia löytyi kaksi kappaletta.
Susijengi murskasi Iso-Britannian – Suomalaisvedonlyöjät voittivat Veikkaukselta yli satatuhatta euroa29.8.2025 23:06:08 EEST | Tiedote
Suomen Susijengi on voittanut koripallon EM-kisojen kaksi ensimmäistä otteluaan. Perjantai-iltana Suomi murskasi Iso-Britannian selvin lukemin. Veikkauksen asiakkaat puolestaan voittivat Lauri Markkasen pistetehtailun myötä yli satatuhatta euroa Veikkaukselta.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 61 miljoonaan euroon - Jokerista miljoonan euron voitto jakoon29.8.2025 22:30:27 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa (kierros 35/2025) ei löytynyt täysosumia, joten potti kohoaa. Tiistaina Eurojackpotin potti nousee noin 61 miljoonaan euroon. Tänään Jokerista osui miljoonan euron voitto kahden osuuden porukkapeliin, jonka molemmat osakkaat ovat Pattijoelta.
Kenosta 200 000 euron voitto Kaustiselle29.8.2025 10:02:01 EEST | Tiedote
Kenon keskiviikon myöhäisillan arvonnasta osui 200 000 euron voitto Kaustiselle. Onnekas rivi on pelattu Kaustisen S-marketissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme