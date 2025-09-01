EK: Hallituksen päätös pitää kiinni keväällä päätetyistä kasvutoimista oli oikea
Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää talouskasvun ja yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta tärkeänä sitä, ettei hallitus budjettiriihessä perunut keväällä tekemiään päätöksiä kasvutoimista.
”On arvokasta, että hallitus ei lähtenyt heikentämään kevään kasvupakettia. Kasvun, investointien ja Suomen kilpailukyvyn kannalta johdonmukaisuus sekä ennakoitavuus päätöksenteossa on välttämätöntä", EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kommentoi.
Hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset olivat vaikeita, mutta välttämättömiä Suomen talouden kestävyyden näkökulmasta. Ilman miljardin euron lisäsopeutuspäätöksiä valtion velkaantumisen ja korkomenojen kasvu olisi ollut vieläkin voimakkaampaa.
”Hallitus on osoittanut olevansa toimintakykyinen tekemällä kaikilla hallituspuolueille vaikeita päätöksiä velkaantumisen pysäyttämiseksi”, Häkämies jatkaa riihen lopputuloksesta.
EK pitää hyvänä ratkaisuna, ettei kuntien valtionosuuksista päätetty budjettiriihessä leikata aiemmin sovittua enempää, mikä säästää peruskoulutuksen lisäleikkauksilta. Samoin sitä, että tutkimus- ja kehityspanostusten (T&K) tavoitteet säilytettiin. EK kuitenkin toivoo, että jatkokäsittelyssä vahvistetaan tutkimus- ja kehityspanostusten lisäksi myös innovaatiorahoitusta, eli kaupallistamisen ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Nyt näihin kohdistetut lisäleikkaukset olivat epätoivottu toimenpide.
"Voimakkaammalla innovaatiorahoituksella taattaisiin se, että tutkimukseen ja kehitykseen tehdyt panostukset realisoituisivat uusiksi investoinneiksi ja työpaikoiksi Suomessa", Häkämies arvioi.
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Nora Elersin kautta, puh. 050 574 6977
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
