Orpon hallitus ajaa pienituloiset suomalaiset kadulle rasismisirkuksen varjossa

2.9.2025 22:42:24 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Orpon ja Purran hallitus sai illansuussa valmiiksi budjettiriihensä. Rasismikohujen varjostaman riihen tulokset olivat vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelalle pettymys.

Kansanedustaja Minja Koskela
Kuva: Antti Yrjönen

– Hallitus on ajanut Suomen taantumaan ja syvenevään eriarvoisuuskriisiin, mutta brutaali leikkauspolitiikka jatkuu. Tällä kertaa kohteena on erityisesti kohtuuhintainen asuntorakentaminen. Rasismifarssilla kokoomus ja rkp taas osoittivat, että ne ovat täysin valmiita katsomaan rasismia läpi sormien, kunhan pääsevät toteuttamaan leikkauspolitiikkaansa, Koskela sanoo.

Suurin osa budjettiriihestä käytettiin hallituksen sisäiseen kriisineuvotteluun rasistisen puheen “pelisäännöistä”.

– Perussuomalaiset yrittävät höynäyttää suomalaisia kääntämällä keskustelua leikkauspolitiikasta ja ankeista työttömyys- ja talousluvuista rasistiseen puheeseensa. Kun hallituksen talouspolitiikka on totaalisesti epäonnistunut, persut haluavat kaikkien katsovan muualle, Koskela sanoo.

Suomen taloustilanne on kaikilla keskeisillä mittareilla huono. Työttömyystilastot ovat paisuneet koko hallituskauden ajan, ja Suomessa on nyt EU:n toisiksi pahin työttömyystilanne. Pitkäaikaistyöttömyys hipoo 1990-luvun laman jälkeisiä ennätyksiä. 

– Hallituksella ei ole mitään visiota siitä, miten Suomi saataisiin uuteen nousuun. Keinovalikoimassa on vain loputtomia leikkauksia. Ara-lainoista leikataan vuonna 2027 reippaalla kädellä, mikä hyydyttää entisestään sosiaalista asuntotuotantoa, lisää rakennusteollisuuden ahdinkoa ja syventää taantumaa, Koskela sanoo.

– Kasvavan asunnottomuuden, lisääntyvien häätöjen ja pidentyvien leipäjonojen Suomessa tarvittaisiin päinvastaista politiikkaa. Rasismisirkuksensa varjossa Orpon hallitus toteuttaa politiikkaa, joka ajaa pienituloiset suomalaiset kadulle.

Koskela muistuttaa, että samaan aikaan kun tavallisten suomalaisten on yhä vaikeampi tulla toimeen, hallitus on päättänyt jakaa valtavat veroalennuksia rikkaille.

Syksyn budjettiriihen lisäleikkaukset tarvitaan, koska tavoitteena oli paikata se miljardin euron rahareikä, jonka oikeistohallitus kaivoi keväällä antamalla erityisesti rikkaille tuntuvat veronalennukset. 

– Hallituksen olisi pitänyt ottaa järki käteen ja peruuttaa kevään veroalepäätös. Rikkaiden veroale ei sovi suomalaisten oikeudentuntoon, kun hallitus on samalla leikannut tavallisten suomalaisten toimeentulosta, asumisesta, terveydenhuollosta ja koulutuksesta, Koskela sanoo.

Koskela muistuttaa, että vaihtoehtoja sinimustalle ankeuspolitiikalle on. Vasemmistoliitto kääntäisi Suomen talouskehityksen panostamalla kotimaiseen kysyntään, työllisyyteen, aktiiviseen teollisuuspolitiikkaan, rakennusalan elpymiseen ja reiluun siirtymään.

