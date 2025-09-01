SDP:n Joona Räsänen: Tavalliset suomalaiset joutuvat jälleen odottamaan, koska hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin

Kun ottaa huomioon hallituksen esittämät eri muutokset tuloverotukseen ja työttömyysvakuutusmaksujen nostamisen, niin veronkevennyksistä hyötyvät kunnolla vain yli 9000 €/kk tienaavat. Monella keskituloisella näiden eri muutosten yhteisvaikutuksena tuloverotus jopa kiristyy.

Suomen talouden suurin haaste on luottamuksen puute. Luottamusta tulevaan voidaan vahvistaa kohdistamalla tuloveroale tukemaan keskiluokan ostovoimaa.

-Hallituksen verolinja tarkoittaa miljoonatuloisille ensi vuonna keskimäärin 130 000 euron veroalea, kun samalla monen pari tonnia tienaavan myyjän verotus kiristyy. Opettajille jää myös hallituksen veroalessa luu käteen, mutta ministerien tulotasolla verotus kevenee vuositasolla tuhansia euroja. Tälle vuodelle hallitus kiristi keskituloisten verorasituksen kireimmilleen kymmeneen vuoteen ja siksi veronkevennyksissä pitää nyt olla tavallisten suomalaisten vuoro. Miljonäärit voivat hetken odottaa, Räsänen ihmettelee

-Johtopäätös on selvä; Orpon hallitus on kyllä todella ärhäkkä verokarhu pieni- ja keskituloisille. Mutta vastaavasti höveli mesenaatti miljonääreille. SDP ei tätä linjaa hyväksy ja esittää veronkevennysten kohdentamista nyt kokonaisuudessaan pieni- ja keskituloisten ostovoiman vahvistamiseen, Räsänen päättää.