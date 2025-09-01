SDP:n Joona Räsänen: Tavalliset suomalaiset joutuvat jälleen odottamaan, koska hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin
-Tavalliset suomalaiset joutuvat jälleen odottamaan kunnon veronkevennyksiä, koska hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin. Nyt pitää vahvistaa keskiluokan luottamusta ja ostovoimaa, mutta hallitus jakelee kultaisia kädenpuristuksia vain omille eturyhmilleen, jyrähtää kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Kun ottaa huomioon hallituksen esittämät eri muutokset tuloverotukseen ja työttömyysvakuutusmaksujen nostamisen, niin veronkevennyksistä hyötyvät kunnolla vain yli 9000 €/kk tienaavat. Monella keskituloisella näiden eri muutosten yhteisvaikutuksena tuloverotus jopa kiristyy.
Suomen talouden suurin haaste on luottamuksen puute. Luottamusta tulevaan voidaan vahvistaa kohdistamalla tuloveroale tukemaan keskiluokan ostovoimaa.
-Hallituksen verolinja tarkoittaa miljoonatuloisille ensi vuonna keskimäärin 130 000 euron veroalea, kun samalla monen pari tonnia tienaavan myyjän verotus kiristyy. Opettajille jää myös hallituksen veroalessa luu käteen, mutta ministerien tulotasolla verotus kevenee vuositasolla tuhansia euroja. Tälle vuodelle hallitus kiristi keskituloisten verorasituksen kireimmilleen kymmeneen vuoteen ja siksi veronkevennyksissä pitää nyt olla tavallisten suomalaisten vuoro. Miljonäärit voivat hetken odottaa, Räsänen ihmettelee
-Johtopäätös on selvä; Orpon hallitus on kyllä todella ärhäkkä verokarhu pieni- ja keskituloisille. Mutta vastaavasti höveli mesenaatti miljonääreille. SDP ei tätä linjaa hyväksy ja esittää veronkevennysten kohdentamista nyt kokonaisuudessaan pieni- ja keskituloisten ostovoiman vahvistamiseen, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Pia Hiltunen: Hallitus ei halua nähdä leikkaustensa negatiivisia vaikutuksia1.9.2025 14:25:51 EEST | Tiedote
Hallitus jatkaa leikkauksia, jotka osuvat kipeimmin nuoriin, naisiin ja perheisiin. Nuorten syrjäytyminen ja naisten heikentynyt asema työmarkkinoilla kertovat, julmaa todellisuutta, jota Orpon hallitus tarjoilee, sanoo SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen.
SDP:n Aki Lindén: Hallitus kylvää Kela-kokeilullaan rahaa yksityiseen sote-bisnekseen1.9.2025 14:05:43 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, ex-perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén muistuttaa hallituksen tänään käynnistyneen yli 65-vuotiaiden Kela-korvauskokeilun ongelmista.
SDP:n Nasima Razmyar: Kuinka kauan Orpo aikoo antaa kokoomuksen julkisen nöyryyttämisen jatkua?30.8.2025 14:31:58 EEST | Tiedote
Nasima Razmyar (SD) vaatii pääministeriä ja kokoomusta ilmaisemaan kantansa suorin sanoin ja vetämään johtopäätökset Teemu Keskisarjan ja Riikka Purran kohtuuttomista puheista.
SDP:n Perholehto: Hallituksen hätiköinti uhkaa murskata kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuuden29.8.2025 09:56:50 EEST | Tiedote
– Hallituksella on kahden vuoden näytöt asuntopolitiikassa: asunnottomuus kasvoi viime vuonna ensimmäistä kertaa 12 vuoteen, häätöjä on enemmän kuin korona-aikana – ja nyt oikeusasiamies varoittaa Valtion asuntorahaston (VAR) lakkauttamisen vaarantavan perusoikeudet. Vetoan hallitukseen: lukekaa saamanne lausuntopalautteet ja tehkää ainoa oikea johtopäätös – pistäkää hanke romukoppaan, jyrähtää SDP:n kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: Talouspolitiikassa tarvitaan nyt kasvun ja luottamuksen rakentamista26.8.2025 13:26:31 EEST | Tiedote
”Talouspolitiikan tulee nyt rakentaa kasvua ja vahvistaa luottamusta. Hallituksen talouspolitiikalla Suomessa kasvavat vain työttömyys, velka ja konkurssit”, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Eduskuntaryhmä lähetti kesäkokouksestaan Lappeenrannasta evästyksen hallituksen syyskuun alun budjettiriiheen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme