Strand tyytyväinen budjettiriihen tulokseen
Hallitus on tänään päättänyt vuoden 2026 valtion budjetista.
Hallitus päätti laajoista taloudellisista uudistuksista, jotka vahvistavat suomalaisten ostovoimaa ja tukevat yrittäjyyttä. Muun muassa yhteisöveroa, pienten- ja keskituloisten verotasoa sekä avainhenkilöiden lähdeveroa lasketaan.
– Otamme nyt laajan otteen parantaaksemme sekä ihmisten arjen taloutta että luodaksemme paremmat edellytykset investoinneille ja yritystoiminnalle Suomessa. Työn tekemisen, Suomeen palaamisen ja maahamme investoimisen tulee olla kannattavaa. Terve ja kilpailukykyinen veropolitiikka on tärkeä väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi, sanoo Strand.
Lisäksi hallitus päätti, että sukupolven- ja omistajanvaihdosten helpottamista yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi selvitetään.
– Yrittämisen tulee aina olla kannattavaa Suomessa – olipa kyse sukupolvenvaihdoksesta tai muista yrittäjyyden vaiheista. Vahvistamalla turvaa näissä vaiheissa voimme pitkällä aikavälillä vahvistaa yritysten kilpailukykyä, turvata työllisyyttä ja antaa uusille sukupolville rohkeutta ottaa ottaa ohjat käsiinsä, sanoo Strand.
Hyvinvoinnin ja julkisen talouden turvaamiseksi veropohjaa vahvistetaan korottamalla valmisteveroja tupakasta, nikotiinituotteista, virvoitusjuomista, kaivostoiminnasta ja alkoholista. Kaikki muutokset, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin, kompensoidaan täysimääräisesti. RKP onnistui myös torjumaan uusia leikkauksia sosiaaliturvaan, lapsiperheiden ja eläkeläisten etuuksiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Yhteyshenkilöt
Alexander Långspecialmedarbetare, erityisavustaja (Joakim Strand)Puh:045 639 3515alexander.lang@gov.fi
