Budjettiriihen päätökset eivät heikennä puhtaan siirtymän edellytyksiä
Energiateollisuus ry:n mukaan hallituksen julkistama neuvottelutulos valtion budjetista säilyttää energiainvestointien toimintaympäristön vakaana.
Puhtaaseen energiaan perustuvat investoinnit avaavat mahdollisuuksia luoda Suomeen talouskasvua. Hallitus edistää myös lupavirastouudistusta, jonka tavoitteena on paremmin resurssein jouduttaa lisäinvestointien edellyttämää joustavaa luvitusta. On huolehdittava samalla siitä, että lupaprosessin kustannukset eivät kohtuuttomasti nouse myöskään lupia hakeville.
- Olen tyytyväinen siihen, että hallitus osoittaa sitoutumisensa puhtaan siirtymän tuomiin mahdollisuuksiin, eikä ole vaikeassa taloustilanteessa heikentänyt sen edellytyksiä, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. - Nyt on pidetty kiinni kevään kehysriihen kasvutoimista ilman suurempia kasvun edellytyksiin kohdistuvia leikkauksia.
Puhtaaseen energiaan perustuvat investoinnit avaavat merkittävän mahdollisuuden luoda Suomeen talouskasvua. Investointiympäristö on haastava ja hallituksen on kaikessa päätöksenteossaan huolehdittava siitä, että se ei entisestään heikkene. Hallitus on kaikessa toiminnassaan vahvistettava viestiään sitoutumisesta puhtaaseen siirtymään ja halukkuutensa saada investointeja Suomeen.
- Kuluneen vuoden aikana on valitettavasti tämän osalta ollut horjuntaa mm datakeskusten ja tuulivoiman osalta, Leskelä toteaa. – Tarvitsemme sähköä kuluttavia investointeja, tarvittava sähköntuotanto löytyy kyllä, kunhan investointiympäristö pysyy ennakoitavana ja vakaana ja sitä ei millään tavalla heikennetä.
Yhteyshenkilöt
Jukka LeskelätoimitusjohtajaPuh:+358 50 593 7233jukka.leskela@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
