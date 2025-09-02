Vihreiden Tynkkynen: hallituksen energia ei rasismikohuilta riittänyt vastuulliseen talouspolitiikkaan

Sofia Virta: Miksi RKP katsoi läpi sormien rasismiriihtä, vaikka se ei edes saanut tehdä kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa? 2.9.2025 23:22:43 EEST | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ihmettelee, miksi RKP antoi hallituksen pysyä pystyssä ja katsoi läpi sormien rasismiriihtä, jos se ei edes vastineeksi saanut tehdä kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa.