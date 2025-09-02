Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tynkkynen: hallituksen energia ei rasismikohuilta riittänyt vastuulliseen talouspolitiikkaan

2.9.2025 23:17:55 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Rasismikohusta toiseen kompasteleva Orpon hallitus sai riihessä puitua laimean ja näköalattoman budjetin. Talouden rohkean uudistamisen sijaan saatiin taas liuta lisää leikkauksia, joilla Suomi ei nouse.

Oras Tynkkynen

Orpon hallitus päätyi leikkaamaan sieltä täältä ilman kokonaiskuvaa talouden uudistamisesta.  Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen moittii erityisesti ponnetonta otetta yritystukien karsimiseen ja verotuksen kehittämiseen.

”Polleista ennakkopuheista huolimatta hallitus löysi miljardien tehottomista ja ympäristölle haitallisista yritystuista tuskin edes roposia. Sen sijaan hallitus kyllä leikkaa vihreän siirtymän tuista ja t&k-rahoituksesta”, Tynkkynen hämmästelee.

Hallitus jätti jälleen talouden tasapainottamisessa verotuksen sivuosaan. Haittaveroja hallitus kiristää vaatimattomasti.

”Korottamalla ympäristöveroja voisi yhtä aikaa paikata valtion kassaa ja ratkaista kestävyyskriisiä. Hallitukselle tämä ekonomistien liki yksimielisesti kannattama ratkaisu ei taaskaan näytä oikein kelpaavan”, Tynkkynen harmittelee.

Hallituksen vähäiset lupaukset lisätoimista päästöjen vähentämiseksi perustuvat pitkälle budjettivaroihin. Riihen päätöksistä tarvittavia määrärahoja saa kuitenkin hakea.

”Ensin hallitus laskee strategioissaan vähäiset ilmastotoimensa valtion budjetin varaan. Sitten hallitus budjetissaan päinvastoin leikkaa ilmastotoimista. Tämä on hallituksen ilmastopolitiikan suuri linja: vähättelyä, viivyttelyä ja vedättämistä”, Tynkkynen moittii.

Vihreät esittävät jälleen oman talouspoliittisen vaihtoehtonsa syksyn vaihtoehtobudjetissa. Siinä osoitetaan, miten taloutta voi hallituksesta poiketen tasapainottaa oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla.

”Kansalaiset odottivat budjettiriihestä ratkaisuja talouden kohentamiseksi. Rasismiriihestä Orpon hallitus tarjoilee kuitenkin laimean ja näköalattoman budjetin. Hallitus lähinnä leikkaa leikkaamasta päästyäänkin. Sillä ei tämä maa valitettavasti nouse”, Tynkkynen päättää.

Avainsanat

talouspolitiikkabudjettiyritystuetverotusilmastopolitiikka

