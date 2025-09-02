Sarkkinen: Tämä hallitus on ollut katastrofi Suomen taloudelle ja budjettiriihen päätökset eivät tätä muuta
Orpon hallitus sai tänään budjettiriihensä päätökseen ja tiedotti uusista leikkauskohteista ensi vuodelle. Hallitus päätti keväällä mittavista erityisesti suurituloisia hyödyttävistä veronalennuksista ja näiden valtion talouteen jättämän aukon paikkaamiseksi hallitus päätti nyt budjettiriihessä uusista sopeutuksista.
Leikkuri iskee muun muassa asuntorakentamisen tukiin, T&K-tukiin, valtion hallintoon, kehitysapuun ja kotouttamiseen. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen seurasi budjettiriihen tiedotustilaisuutta pettyneenä.
– Hallitus käytti riiheen varatun ajan epäonnistuneeseen yritykseen peitellä perussuomalaisten rasismia ja jätti käyttämättä tilaisuuden korjata epäonnistuneen politiikkansa. Oikeistohallitus on ajanut Suomen talouden syöksykierteeseen, jossa Suomen talouskasvu sakkaa, työttömyys paisuu, köyhien määrä ja eriarvoisuus lisääntyy, Sarkkinen toteaa.
Orpon hallitus jatkaa myös luovan kirjanpidon perinnettään vippaamalla vuonna 2027 lisää rahaa Valtion eläkerahastosta jo puoliväliriihessä sovitun miljardin päälle. Tällä kikalla hallitus pyrkii kuromaan umpeen sitä miljardin euron rahareikää, jonka sen on itse tehnyt Suomen julkiseen talouteen rikkaiden verokevennyksillään.
– Hallitus on ilmeisesti kuullut opposition ja asiantuntijoiden perustellun kritiikin ja perui päättämiään yksityisen hoidon kela-korvausten tehottomia korotuksia. Hallituksen olisi lisäksi pitänyt ottaa lusikka kauniiseen käteen ja perua myös suurituloisille ja yhteisöveroon tehdyt veronkevennykset ja pienituloisille suomalaisille suunnatut leikkaukset. Valitettavasti tähän ei viisaus riittänyt, Sarkkinen toteaa.
Orpon hallitus nousi valtaan vuonna 2023 lupauksilla taittaa Suomen velkasuhteen kasvu, kääntää Suomen talous kestävään kasvuun ja parantaa Suomen työllisyyttä 100 000 uudella työpaikalla.
– Suomalaisille on jatkuvasti luvattu yhtä mutta todellisuus on ollut jotain ihan muuta. Luvattiin 100 000 uutta työllistä, mutta tuli yli 80 000 uutta työtöntä ja pitkäaikaistyöttömyys lähestyy 1990-luvun huippua. Sen lisäksi, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut hallituksen omilla mittareilla mitattuna, se on epäonnistunut myös suomalaisten näkökulmasta. Köyhyyttä, asunnottomuutta ja eriarvoisuutta kasvattava politiikka ei nauti suomalaisten enemmistön luottamusta, Sarkkinen muistuttaa.
Orpon hallitus on tehnyt talouspolitiikassaan lukuisia virheitä. Se on leikannut pienituloisilta, jotka kuluttavat lähes kaiken tuloistaan. Näin hallitus on kuihduttanut kysyntää ja pitkittänyt talouden taantumaa. Hallitus on myös antanut rakennusalan vajota vapaapudotukseen. Orpon hallitus kaavailee nyt uusia tuntuvia leikkauksia valtion tukemaan kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon vuodelle 2027.
– Kohtuuhintaisen asuntotuotannon alasajo tulee pitkällä tähtäimellä tarkoittamaan asumisen hinnan nousua ja siitä kärsivät tavalliset pieni- ja keskituloiset suomalaiset, Sarkkinen toteaa.
Vasemmistoliitto taittaisi julkisen talouden velkasuhdetta perumalla hallituksen päättämät suurituloisten verojen ja yhteisöveron kevennykset, tekemällä reiluja verouudistuksia, aktiivisella työllisyyspolitiikalla, panostamalla osaamiseen ja tuottavuuteen sekä kotimaista kysyntää tukevalla finanssipolitiikalla.
Yhteyshenkilöt
Hanna SarkkinenkansanedustajaPuh:050 512 2606hanna.sarkkinen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Orpon hallitus ajaa pienituloiset suomalaiset kadulle rasismisirkuksen varjossa2.9.2025 22:42:24 EEST | Tiedote
Orpon ja Purran hallitus sai illansuussa valmiiksi budjettiriihensä. Rasismikohujen varjostaman riihen tulokset olivat vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelalle pettymys.
Koskela: Kokoomukselta on hukassa sekä arvot että Suomen suunta2.9.2025 11:18:42 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mielestä hallituksen eilisiltainen tiedotustilaisuus oli lattea farssi. Pääministeri Orpo esitti jälleen kerran ”tiukkaa” julkisuudessa, samalla kun perussuomalaiset lällättelivät hänen selkänsä takana.
Honkasalo: Hallitus polkee Suomessa asuvien palestiinalaisten oikeuksia ulkomaalaislailla1.9.2025 13:25:32 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen ulkomaalaislain soveltamisesta Palestiinan passeihin.
Koskela: Migrin on muutettava palestiinalaisia syrjivä tulkintansa ja Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio1.9.2025 10:25:18 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää emeritusprofessori Kaarlo Tuorin tavoin Maahanmuuttoviraston palestiinalaisia koskevaa laintulkintaa kestämättömänä. Koskela kuitenkin muistuttaa, että kyse on samalla hallituksen maahanmuuttopolitiikan tietoisesta seurauksesta ja samalla esimerkki tavasta, jolla Suomi kohtelee palestiinalaisia.
Kansanedustaja Laura Meriluoto pyrkii vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi30.8.2025 14:30:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto pyrkii vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi. Vasemmistoliitto valitsee uuden puoluejohtonsa puoluekokouksessaan, joka järjestetään Vantaalla 21.−23.11.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme