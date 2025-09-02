Sarkkinen: Tämä hallitus on ollut katastrofi Suomen taloudelle ja budjettiriihen päätökset eivät tätä muuta

Leikkuri iskee muun muassa asuntorakentamisen tukiin, T&K-tukiin, valtion hallintoon, kehitysapuun ja kotouttamiseen. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen seurasi budjettiriihen tiedotustilaisuutta pettyneenä.

– Hallitus käytti riiheen varatun ajan epäonnistuneeseen yritykseen peitellä perussuomalaisten rasismia ja jätti käyttämättä tilaisuuden korjata epäonnistuneen politiikkansa. Oikeistohallitus on ajanut Suomen talouden syöksykierteeseen, jossa Suomen talouskasvu sakkaa, työttömyys paisuu, köyhien määrä ja eriarvoisuus lisääntyy, Sarkkinen toteaa.

Orpon hallitus jatkaa myös luovan kirjanpidon perinnettään vippaamalla vuonna 2027 lisää rahaa Valtion eläkerahastosta jo puoliväliriihessä sovitun miljardin päälle. Tällä kikalla hallitus pyrkii kuromaan umpeen sitä miljardin euron rahareikää, jonka sen on itse tehnyt Suomen julkiseen talouteen rikkaiden verokevennyksillään.

– Hallitus on ilmeisesti kuullut opposition ja asiantuntijoiden perustellun kritiikin ja perui päättämiään yksityisen hoidon kela-korvausten tehottomia korotuksia. Hallituksen olisi lisäksi pitänyt ottaa lusikka kauniiseen käteen ja perua myös suurituloisille ja yhteisöveroon tehdyt veronkevennykset ja pienituloisille suomalaisille suunnatut leikkaukset. Valitettavasti tähän ei viisaus riittänyt, Sarkkinen toteaa.

Orpon hallitus nousi valtaan vuonna 2023 lupauksilla taittaa Suomen velkasuhteen kasvu, kääntää Suomen talous kestävään kasvuun ja parantaa Suomen työllisyyttä 100 000 uudella työpaikalla.

– Suomalaisille on jatkuvasti luvattu yhtä mutta todellisuus on ollut jotain ihan muuta. Luvattiin 100 000 uutta työllistä, mutta tuli yli 80 000 uutta työtöntä ja pitkäaikaistyöttömyys lähestyy 1990-luvun huippua. Sen lisäksi, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut hallituksen omilla mittareilla mitattuna, se on epäonnistunut myös suomalaisten näkökulmasta. Köyhyyttä, asunnottomuutta ja eriarvoisuutta kasvattava politiikka ei nauti suomalaisten enemmistön luottamusta, Sarkkinen muistuttaa.

Orpon hallitus on tehnyt talouspolitiikassaan lukuisia virheitä. Se on leikannut pienituloisilta, jotka kuluttavat lähes kaiken tuloistaan. Näin hallitus on kuihduttanut kysyntää ja pitkittänyt talouden taantumaa. Hallitus on myös antanut rakennusalan vajota vapaapudotukseen. Orpon hallitus kaavailee nyt uusia tuntuvia leikkauksia valtion tukemaan kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon vuodelle 2027.

– Kohtuuhintaisen asuntotuotannon alasajo tulee pitkällä tähtäimellä tarkoittamaan asumisen hinnan nousua ja siitä kärsivät tavalliset pieni- ja keskituloiset suomalaiset, Sarkkinen toteaa.

Vasemmistoliitto taittaisi julkisen talouden velkasuhdetta perumalla hallituksen päättämät suurituloisten verojen ja yhteisöveron kevennykset, tekemällä reiluja verouudistuksia, aktiivisella työllisyyspolitiikalla, panostamalla osaamiseen ja tuottavuuteen sekä kotimaista kysyntää tukevalla finanssipolitiikalla.