Kirjassa Tyttäreni Oona poraudutaan murhatutkimukseen ja oikeusjärjestelmään isän näkökulmasta
Kun Reijo Rissanen menetti tyttärensä Oonan väkivaltaisessa henkirikoksessa, koko perheen elämä murtui. Uusi kirja Tyttäreni Oona on isän rehellinen kuvaus matkasta lapsuuden onnellisista muistoista surun syvimpiin syövereihin ja toivon etsintään mahdottoman menetyksen keskellä.
Teoksesta
Tyttäreni Oonan tarina on syvästi inhimillinen ja ravisteleva teos, joka tuo näkyväksi sen, mitä tilastojen ja uutisotsikoiden taakse kätkeytyy: murhatun läheisten elämä. Teos kertoo Oonan lapsuudesta, isän ja tyttären yhteisistä hetkistä, sekä siitä murskaavasta päivästä, jolloin tieto tyttären kuolemasta muutti kaiken.
Kirja on samalla muistokirja rakkaalle lapselle ja dokumentti suomalaisesta oikeusjärjestelmästä, joka jätti omaiset kokemaan epäoikeudenmukaisuutta. Teksti vie lukijan avoimesti läpi surun, vihan, toivottomuuden ja terapian hetkien – ja kysyy, miten elämää voi jatkaa, kun tärkeintä ei enää ole.
Teos puhuttelee kaikkia, joita kiinnostaa perheen merkitys, surutyön todellisuus ja se, millaista on yrittää selviytyä, kun elämän suurin menetys osuu omalle kohdalle.
"Me Calidris Kustannuksessa otamme suurena kunniana saada julkaista Reijon tarina. Tyttäreni Oonan tarina on ainutlaatuisen koskettava teos, joka avaa lukijalle surun ja menetyksen tavalla, jota harva pystyy kuvaamaan. Toivomme, että kirja tarjoaa lohtua ja tukea niille, jotka käyvät läpi omaa suruaan, ja että se herättää keskustelua siitä, miten omaisia voidaan paremmin kohdata ja tukea. Toivon sen raivaavan myös tieltään oikeusjärjestelmän järjettömyyksiä, kun yhä useampi nousee Reijon kertomuksen myötä vastarintaan."
– Santeri Sandberg, kustantaja, Calidris Kustannus
Kirjailijasta
Reijo Rissanen on esikoiskirjailija ja isä, joka kirjoittaa aktiivisesti, sekä ylläpitää liikunnallista elämäntapaa, josta hän kirjoittaa myös kirjassa.
Kirjan tiedot:
Nimi: Tyttäreni Oona
Kirjailija: Reijo Rissanen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 83
ISBN: 9789527603062
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
