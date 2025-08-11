Kirjassa Tyttäreni Oona poraudutaan murhatutkimukseen ja oikeusjärjestelmään isän näkökulmasta

Teoksesta



Tyttäreni Oonan tarina on syvästi inhimillinen ja ravisteleva teos, joka tuo näkyväksi sen, mitä tilastojen ja uutisotsikoiden taakse kätkeytyy: murhatun läheisten elämä. Teos kertoo Oonan lapsuudesta, isän ja tyttären yhteisistä hetkistä, sekä siitä murskaavasta päivästä, jolloin tieto tyttären kuolemasta muutti kaiken.

Kirja on samalla muistokirja rakkaalle lapselle ja dokumentti suomalaisesta oikeusjärjestelmästä, joka jätti omaiset kokemaan epäoikeudenmukaisuutta. Teksti vie lukijan avoimesti läpi surun, vihan, toivottomuuden ja terapian hetkien – ja kysyy, miten elämää voi jatkaa, kun tärkeintä ei enää ole.

Teos puhuttelee kaikkia, joita kiinnostaa perheen merkitys, surutyön todellisuus ja se, millaista on yrittää selviytyä, kun elämän suurin menetys osuu omalle kohdalle.



"Me Calidris Kustannuksessa otamme suurena kunniana saada julkaista Reijon tarina. Tyttäreni Oonan tarina on ainutlaatuisen koskettava teos, joka avaa lukijalle surun ja menetyksen tavalla, jota harva pystyy kuvaamaan. Toivomme, että kirja tarjoaa lohtua ja tukea niille, jotka käyvät läpi omaa suruaan, ja että se herättää keskustelua siitä, miten omaisia voidaan paremmin kohdata ja tukea. Toivon sen raivaavan myös tieltään oikeusjärjestelmän järjettömyyksiä, kun yhä useampi nousee Reijon kertomuksen myötä vastarintaan."

– Santeri Sandberg, kustantaja, Calidris Kustannus





Kirjailijasta

Reijo Rissanen on esikoiskirjailija ja isä, joka kirjoittaa aktiivisesti, sekä ylläpitää liikunnallista elämäntapaa, josta hän kirjoittaa myös kirjassa.

Kirjan tiedot:

Nimi: Tyttäreni Oona

Kirjailija: Reijo Rissanen

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 83

ISBN: 9789527603062

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan





Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:



Reijo Rissanen, tekijä

+358400762901

opsicus@gmail.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/