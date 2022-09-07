Yli 50 000 suomalaista vetoaa hallitukseen: työsuhdepyöräetu säilytettävä

Hallituksen pyrkimykset muuttuivat osin jo kevään aikana, kun se päätyi lähettämään lausuntokierrokselle esityksen, jossa etu säilyisi jo tehtyjen sopimusten osalta. Pyöräalan toimijoista koostuva laaja koalitio näkee kuitenkin, että ehdotettu malli on hallinnollisesti työnantajayrityksille ja verohallinnolle raskas ja ennen kaikkea työntekijöiden kannalta ennalta-arvaamaton.

”Isoimpana ongelmana on tulkintatilanteet, joissa sopimusten jatkuvuutta arvioidaan. Hallituksen esityksen perusteella esimerkiksi henkilöstösiirrot konsernien sisällä johtaisivat veroedun poistumiseen. Toisaalta myös lomautus- ja perhevapaatilanteet voisivat johtaa veroedun poistumiseen. Tämä olisi kohtuutonta työntekijöille”, toteaa GoByBiken toimitusjohtaja Tommi Ylönen.

”Veroedun poistumiseen liittynyt keskustelu oli todella raju isku toimialalle Suomessa. Pyöräkauppiaita on jo joutunut konkurssiin ja alalla on käyty paljon yt-neuvotteluja. Lopputuloksena näyttäisi olevan useiden vuosien työn ja investointien valuminen hukkaan. Nyt toivomme, että hallituksessa kuultaisiin kuluttajien ja alan toimijoiden ehdotus, jossa etua korkeintaan alennettaisiin porrastetusti”, ehdottaa Helkama Veloxin toimitusjohtaja Tero Valtonen.

”Lausuntokierros oli yksiselitteinen, sillä noin 60:stä lausunnon antaneesta tahosta paria toimijaa lukuun ottamatta kaikki kritisoivat esitystä. Ennen kaikkea valittu malli uhkaisi johtaa hallinnolliseen sotkuun työnantajayrityksissä, jolloin porrastettu malli olisi yksinkertainen ja selkeä ratkaisu”, arvioi Vapaus io:n toimitusjohtaja Mikko Ampuja.

Veromuutoksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2026 alusta. Lausuntokierroksella oli mukana paljon työnantajayrityksiä muun muassa Stora Enso, Pihlajalinna ja Nokia Suomi. Lisäksi lausuntoja jättivät Veronmaksajien keskusliitto, Kuluttajaliitto ja työntekijöitä edustavat keskusjärjestöt.

”Muutamassa viikossa suomalaiset reagoivat hallituksen ehdotukseen ja kesästäkin huolimatta adressiin tuli tuhansia allekirjoituksia viikoittain. Toivomme, että hallituksessa kansalaisten näkemys otetaan huomioon ja pyöräedun jatkuvuus turvataan”, vetoaa Epassin työsuhdepyöräedusta vastaava johtaja Jari Elamo.