Kutsu Teams-infoon: Finnveran aluekatsaus ti 9.9. klo 9 – Keski-Suomi & Etelä-Savo
Aluekatsaus kertoo, miten yritykset hyödynsivät rahoitusta hankkeissaan ja miten esimerkiksi investoinnit ja yrityskaupat kehittyivät Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa alkuvuonna 2025.
Finnvera julkaisee aluekatsauksen Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakuntien taloudesta ja Finnveran rahoituksen kohdentumisesta tammi-kesäkuussa 2025.
Aluepäällikkö Markus Raaska kertoo Finnveran kotimaan rahoituksen jakautumisesta pk- ja midcap-yrityksille, investointien ja yrityskauppojen määrästä sekä talouden näkymistä kahdessa maakunnassa.
Tervetuloa Teams-mediatilaisuuteen tiistaina 9.9. kello 9.00. Tilaisuus kestää noin 30-45 minuuttia.
Ilmoitathan osallistumisestasi Finnveran viestintään johanna.norrena@finnvera.fi tai 040 837 2511 tiistaihin 9.9. kello 9 mennessä. Lähetämme osallistujille Teams-kutsun.
Johanna NorrenaViestintäasiantuntijaFinnvera oyjPuh:+358 40 837 2511johanna.norrena@finnvera.fi
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
