Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen: Hallitus korottaa äitiyspakkauksen arvoa 210 euroon
Äitiysavustuksen arvoa korotetaan nykyisestä 170 eurosta 210 euroon, kertoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen. Hallitus on sopinut asiasta budjettiriihessä.
Kela myöntää kaikille lapsen saaville äitiysavustuksen, jonka voi valita joko äitiyspakkauksena tai rahasummana. Valtaosa valitsee äitiyspakkauksen, joka sisältää muun muassa vaatteita sekä muita tarpeellisia tavaroita vauvan hoitoon.
– Äitiyspakkaus on suomalaisen hyvinvointivaltion ydintä ja symboloi huolenpitoa. Tasokorotuksella voidaan huolehtia äitiyspakkauksen laadusta sekä kotimaisuusasteesta ja vastata paremmin myös perheiden toivomuksiin. Äitiyspakkauksen korotus viestii myös lapsimyönteisyydestä tässä historiallisen matalan syntyvyyden ajassa, Grahn-Laasonen toteaa.
Äitiysavustuksen arvo on pysynyt samana vuodesta 2018. Avustuksella on pitkät perinteet Suomessa. Jo vuodesta 1938 alkaen odottavat äidit ovat voineet valita joko äitiyspakkauksen tai vastaavan rahasumman.
– Äitiyspakkaukseen liittyy hyvin paljon tunnearvoa ja erilaisia merkityksiä. Muistoja ja ylisukupolvisuutta, kasvua vanhemmuuteen. Sitä on myös kehitetty Kelassa määrätietoisesti ja perheitä kuullen, jotta se olisi mahdollisimman hyödyllinen vauvaperheille, Grahn-Laasonen sanoo.
Kokoomus haluaa pitää kiinni suomalaisille perheille rakkaan äitiyspakkauksen laadusta. Äitiyspakkauksen sisältö on supistunut, kun tasakorotuksia ei ole tehty vuosiin. Äitiysavustuksen korotus sisältyi myös hallituksen väestöpoliittisen ohjelman ehdotuksiin, joiden tavoitteena oli tukea lapsitoiveiden toteutumista ja syntyvyyttä.
Uutuus: pallo osaksi äitiyspakkausta
Ensi vuonna äitiyspakkauksissa nähdään myös hallitusohjelmassa luvattu pallo.
Pallon sisällyttäminen äitiyspakkaukseen kirjattiin Petteri Orpon hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelmaan. Tavoitteena on lisätä liikkumista jokaisessa ikäryhmässä.
Kelalta on vahvistettu, että vuoden 2026 pakkaukseen tulee pehmopallo. Pallossa on kirkkaita eläin- ja hedelmäkuvioita.
– On hienoa, että äitiyspakkaukseen tulee mukaan myös liikkumiseen kannustava pallo. Elinikäinen liikkumisen ilo alkaa jo lapsena. On tärkeää, että pakkausta kehitetään jatkossakin perheiden toiveiden mukaisesti. Näin äitiyspakkaus pysyy arvokkaana tukena vauva-arjessa ja tukee lapsen kasvua ja kehitystä, Grahn-Laasonen päättää.
Sanni Grahn-LaasonenSosiaaliturvaministeri, kansanedustaja
