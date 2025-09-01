SuPerin Inberg budjettiriihestä: Pienituloisten mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen heikkenee

– Tämä heikentää erityisesti pienituloisten, kuten lähihoitajien ja lastenhoitajien, mahdollisuuksia päästä kohtuuhintaiseen vuokra-asuntoon. Vuokratason nousu vaikuttaa suhteellisesti enemmän matalapalkka-aloilla työskenteleviin, sillä heidän tulonsa eivät riitä kattamaan korkeampia asumiskustannuksia, Inberg kertoo.

Kohtuuhintaisten asuntojen pula pahenee erityisesti kasvukeskuksissa, joissa vuokrataso on jo ennestään korkea. Tämä vaikeuttaa erityisesti matalapalkka-alojen työntekijöiden mahdollisuuksia asua työpaikkansa lähellä. Päätös nostaa asumisen hintaa ja lisää myös rakennusalan työttömyyttä.

Sote-sektorin palveluihinkin tällä tulee oleman merkitystä. ARA-lainoitusta ja investointiavustuksia on käytetty laajasti erityisryhmien, kuten vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien, asumisen tukemiseen. Jos ARA-lainoitusta leikataan, tämä voi suoraan heikentää erityisryhmien mahdollisuuksia saada sopivia ja kohtuuhintaisia asuntoja.

Budjettiriihessä ei tullut helpotuksia hyvinvointialueiden tilanteeseen

– Sote- ja varhaiskasvatussektoreille ei esitetty budjettiriihessä lisäleikkauksia, mikä on hyvä asia. Näille sektoreille on tulossa muutoinkin liikaa säästötoimia, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.

Lisäleikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen sekä kuntiin kohdistuneet rahoitusleikkausesitykset peruttiin ja siten eri järjestöjen tekemä tärkeä soten matalan kynnyksen auttamistyö, varhaiskasvatus sekä kuntien perusopetus säästyivät tällä kertaa sopeutustoimilta.

– Hyvinvointialueiden rahoitukseen ei nyt kohdistunut leikkauksia, mutta ei budjettiriihessä tullut myöskään mitään lupauksia hyvinvointialueiden vaikean tilanteen helpottamiseksi, Inberg sanoo.

Muitakin positiivisia päätöksiä budjettiriihessä oli erityisesti nuorisotyöttömyyden helpottamisen osalta.

– Yli 25-vuotiaiden työttömien kouluttautumista avoimessa korkeakoulussa helpotetaan, mutta samalla tulisi helpottaa opiskelua toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Aiemmin lakkautettu aikuiskoulutustuki olisi ollut tähän hyvä apukeino erityisesti sote- ja varhaiskasvatussektorin koulutuksissa, mutta tukea ei olla kuitenkaan palauttamassa, Inberg sanoo.