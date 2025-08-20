Kypsillä Hyvä Apaja kirjolohisuikaleilla kala vaivatta osaksi arkea

Suomalaiset syövät kalaa suosituksia vähemmän, ja monet haluaisivat lisätä kalan käyttöä (Pro Kala: Kalakauppa-julkaisu). Kalan tarjoaminen arjen kiireessä koetaan usein aikaa vieväksi ja hankalaksi.

Hyvä Apajan uudet, kypsät kirjolohisuikaleet taklaavat nyt nämä molemmat esteet. Kalamassasta valmistetut suikaleet ovat käyttövalmiita sellaisenaan esimerkiksi kiusauksiin ja piirakoihin. Nopeasti pannun kautta käyttämällä suikaleista saa rapeapintaisia, jolloin ne ovat erinomaisia kalapastassa tai esimerkiksi tacojen täytteenä ja salaatissa.

”On hienoa, että saamme kauppoihin uusia innovatiivisia ja helppokäyttöisiä kalatuotteita, joilla voi kiireisessäkin arjessa lisätä kalaa lautaselle. Kalan syöminen kaksi-kolme kertaa viikossa on haasteellista monelle juuri siksi, että kala koetaan hankalaksi kokata. Valmiit, kypsät kalasuikaleet on helppo ottaa käyttöön myös lapsiperhearjessa. Tuotteet ovat maukkaita, laadukkaita ja tosi monipuolisia: ne sopivat laatikoihin, pastoihin ja piirakoihin ja lisäksi trendikkäisiin lasten lempiruokiin, kuten tacoihin ja vaikka nachopeltiin”, kommentoi käyttökokemuksia kokki Teresa Välimäki, joka on kehittänyt kirjolohisuikaleille kalabowl-reseptin.

Hyvä Apaja Savukirjolohisuikale on miedosti savuisen makuinen ja Hyvä Apaja Texmex-kirjolohisuikaletta maustaa lempeästi muun muassa tomaatti, juustokumina ja hippunen chiliä. Suikaleiden kalapitoisuus on hyvin korkea, 88 % ja makumaailmat on suunniteltu sellaisiksi, että kiireistä arkea elävien aikuisten lisäksi myös lapset on helppo saada innostumaan kalaruoista.

”Hyvä Apajalla on kuluttajien mielestä muihin kalabrändeihin verrattuna parhaanmakuiset ja helppokäyttöisimmät tuotteet sekä paras hinta-laatu -suhde (Hyvä Apajan kuluttajatutkimus 05/2025). Erityisesti lapsiperheet ovat ottaneet kalapyörykkätuotteemme omikseen, ja haluammekin auttaa juuri heitä arjen ruokavalinnoissa myös uusilla herkullisilla ja sopivan miedoilla kirjolohisuikaleillamme”, kertoo PNM-Chipstersin markkinointi-, kategoria- ja tuotekehitysjohtaja Riina Hagman.

Tuotetiedot

Savukirjolohisuikale 200 g, n. 2,99 €

Käyttövalmis ja herkullinen, miedon savuinen kirjolohisuikale arjen kiireeseen ja viikonlopun herkutteluun. Kokeile piirakassa, pastassa ja kiusauksessa!

Texmex-kirjolohisuikale 200 g, n. 2,99 €

Käyttövalmis ja maistuva kirjolohisuikale lempeän texmexin makumaailmassa. Kokeile tortilloissa, piiraissa, salaateissa ja monessa muussa ruoassa!

Hyvä Apaja Kirjolohisuikaleet valmistetaan Ahvenanmaalla.

Teresa Välimäen Kirjolohibowl korealaisittain

4 annosta

2 rkl paahdettua seesamiöljyä

2 pss (400 g) Hyvä Apaja Savukirjolohisuikaleita

ripaus suolaa

1 rkl limemehua

2 rkl seesaminsiemeniä

lisäksi:

1 pss pikanuudeleita

4 dl kuumaa vettä

200 g kaalia tai punakaalia suikaleina

1 kurkku suikaleina

n. 100 g babypinaattia tai rapeaa salaattia

200 g edamamepapuja

kastike:

2 rkl paahdettua seesamiöljyä

1 rkl soijakastiketta

1 rkl limemehua

1 tl hunajaa

(ripaus suolaa)

lisäksi:

chilimajoneesia

rouhittuja maapähkinöitä

limelohkoja

Kuumenna seesamiöljy paistinpannulla. Paista kirjolohisuikaleet kauniin värisiksi. Mausta ripauksella suolaa ja limemehulla. Ripottele joukkoon seesaminsiemenet. Jäähdytä hieman. Kaada kuuma vesi pikanuudeleiden päälle ja anna turvota noin 5 minuuttia. Valuta hyvin. Kääntele nuudeleiden joukkoon kaali- ja kurkkusuikaleet. Jaa pinaatti tai salaatti kulhojen pohjalle. Nostele päälle nuudeli-kasvisseosta ja lusikoi viereen edamamepapuja sekä kirjolohisuikaleita. Sekoita kastikkeen ainekset ja lusikoi sitä kasvisten päälle. Viimeistele kulho chilimajoneesiraidoilla, maapähkinöillä sekä limelohkolla.