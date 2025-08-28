Suomen ja Ruotsin puolustusministerit osallistuvat Hanakäräjät -foorumiin

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson ja Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuvat Hanaholmenin puolustus- ja turvallisuuspoliittiseen Hanakäräjät -foorumiin, joka järjestetään 30. syyskuuta 2025.

Hanakäräjät on vuosittain järjestettävä ruotsalais-suomalainen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen foorumi, jonka järjestää Hanaholmen yhteistyössä Ruotsin ja Suomen puolustusvaliokuntien kanssa.

Molempien maiden puolustusvaliokuntien lisäksi myös Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson sekä Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen ovat vahvistaneet osallistumisensa konferenssiin, joka tänä vuonna keskittyy Itämeren alueen lisääntyneeseen hybridiuhkaan ja puolustusteollisuuden merkitykseen dramaattisesti muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

”Hanakäräjät houkuttelee vuosittain johtavia päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita Ruotsista ja Suomesta. Olemme erityisen iloisia voidessamme jo nyt vahvistaa puolustusministerien osallistumisen”, sanoo projektipäällikkö Tina Räihä.

Hanating järjestetään 30.9.2025 klo 10–14 Hanaholmenissa.

Katso ohjelma: https://hanaholmen.fi/fi/events/hanakrjt-2025

