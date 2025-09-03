Kempower ja Time Park yhteistyöhön sähköautojen pikalatausasemien toimituksista hotellien ja vähittäiskaupan latauspisteisiin Norjassa

Kempower on jo toimittanut latausinfrastruktuurin kahteen Time Parkin kohteeseen, Amfi Elverumin ostoskeskukseen ja McDonald's Orkangeriin Trondheimissa Norjassa. Amfin kauppakeskuksessa on Kempowerin 600 kW:n tehoyksikkö ja neljä tuplasatelliittia, ja McDonalds’illa Kempowerin 600 kW:n tehoyksikkö ja kuusi tuplasatelliittia. Näitä kahta kokoonpanoa tullaan toistamaan muissa kohteissa.

Bravidan asentamissa latauslaitteissa on Kempowerin pilvipohjainen ChargEye latauksenhallintajärjestelmä, joka optimoi latausta etävalvonnan ja -hallinnan avulla. McDonald'sin Orkangerin toimipiste hyödyntää myös latausta adaptiivisella jännitteellä, minkä ansiosta laturit voivat toimia jopa 1 000V:n sähköauton akkujen kanssa ja palvella uusia, edistyneempiä 800V-sähköautoja, joiden suosio on kasvamassa 400V-malleihin verrattuna. Näiden mallien edelläkävijöitä ovat Porsche, Hyundai ja Lucid, ja Ford, Mercedes-Benz ja Volvo ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan integroida 800V-järjestelmät tuleviin malleihinsa.

Kumppanuus Kempowerin kanssa tukee Time Parkin emoyhtiön Thon Gruppenin kestävän kehityksen strategiaa, johon sisältyy tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 60 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

”Olemme Kempowerissa iloisia sopimuksesta Time Parkin kanssa, joka on johtava toimija asuinalueiden, kauppakeskusten ja hotellien pysäköintipaikkojen osalta. On rohkaisevaa nähdä Time Parkin sitoutuvan kestävään kehitykseen ja johtavan päästöjen vähentämistä Norjassa. Tämä on merkittävä askel maan tavoitteessa vähentää liikenteen päästöjä 50 %:lla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Kempowerin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Erik Kanerva.

”Norja on todellinen sähköisen liikenteen edelläkävijä ja me olemme ylpeitä siitä, että saamme olla mukana tässä kehityksessä. Varustamalla esimerkiksi kauppakeskusten ja hotellien parkkialueet julkisilla sähköautojen latauspisteillä vastaamme sähköautonkuljettajien tarpeisiin siellä, missä he liikkuvat. Suunnitelmamme on toimittaa tuhansia uusia julkisia latauspisteitä Time Parkin kohteisiin, jotta sähköautojen lataaminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja helposti saatavilla”, sanoo Time Parkin toimitusjohtaja Henrik Begby Andersen.

Kuvia voi ladata täältä

Mediakontaktit



Paula Savonen, Viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com

+358 29 002 1900

Mikaela von Martens, Markkinointiviestintäjohtaja, Eurooppa ja APAC, Kempowermikaela.vonmartens@kempower.com

+358 40 7578743

Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. kempower.com