Varaudu flunssakauteen viisaasti! Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus alkaa 10.9.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) kausirokotusten ajanvaraus alkaa digitaalisesti 10.9. Kausirokotuspisteet avautuvat syys-lokakuun vaihteessa.
Keusoten kausirokotuspisteillä annetaan influenssa- ja koronarokotteita vain ajanvarauksella. Ajan voi varata digitaalisesti tai puhelimitse.
Influenssa- ja koronarokotuksen saavat maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämät kohderyhmät. Rokotuksen voi saada maksutta esimerkiksi iän, sairauden tai työn perusteella. Esimerkiksi influenssarokotteen saavat maksutta kaikki 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, ja koronarokotteen kaikki 75 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Tarkan listan kohderyhmistä voi lukea Keusoten rokotuspalveluiden verkkosivuilta.
Ajan voi varata verkossa tai puhelimitse
Digitaalinen ajanvaraus influenssa- ja koronarokotuksiin avautuu keskiviikkona 10.9.2025 niille, jotka saavat rokotteet maksutta eli kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämiin kohderyhmiin.
Puhelinajanvaraus käynnistyy porrastetusti:
- 16.9.2025 alkaen 75 vuotta täyttäneet, kaikki voimakkaasti immuunipuutteiset ja iäkkäät omaishoidettavat
- 23.9.2025 alkaen muut kohderyhmät
Puhelinajanvaraus toimii takaisinsoittopalveluna. Soittopyynnön voi jättää joka päivä klo 8–20 numeroon 019 226 0651. Odota hetki, että vastaaja vahvistaa soittopyyntösi rekisteröityneen.
Influenssarokotteen voi hankkia myös itse ostettuna
Etkö kuulu ilmaisten kausirokotusten kohderyhmiin? Influenssarokotteen voi ostaa myös itse apteekista reseptillä. Pyydä resepti joko lähettämällä uusimispyyntö Omakannan kautta tai lomakkeella Keusoten rokotuspalveluista. Varsinainen pistosaika on maksuton.
Asiakkaat, jotka eivät kuulu ilmaisten kausirokotusten kohderyhmiin, voivat tehdä reseptipyynnön influenssarokotteelle ja ajanvarauksen pistosaikaan 6.10.2025 alkaen.
Lisätietoja rokotusten kohderyhmistä ja ajanvarauksesta:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula Hiljanen, tartuntataudeista vastaava lääkäri
p. 050 4970 989
paula.hiljanen@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
