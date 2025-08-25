Varaudu flunssakauteen viisaasti! Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus alkaa 10.9.

Keusoten kausirokotuspisteillä annetaan influenssa- ja koronarokotteita vain ajanvarauksella. Ajan voi varata digitaalisesti tai puhelimitse.

Influenssa- ja koronarokotuksen saavat maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämät kohderyhmät. Rokotuksen voi saada maksutta esimerkiksi iän, sairauden tai työn perusteella. Esimerkiksi influenssarokotteen saavat maksutta kaikki 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, ja koronarokotteen kaikki 75 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Tarkan listan kohderyhmistä voi lukea Keusoten rokotuspalveluiden verkkosivuilta.

Ajan voi varata verkossa tai puhelimitse

Digitaalinen ajanvaraus influenssa- ja koronarokotuksiin avautuu keskiviikkona 10.9.2025 niille, jotka saavat rokotteet maksutta eli kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämiin kohderyhmiin.

Puhelinajanvaraus käynnistyy porrastetusti:

16.9.2025 alkaen 75 vuotta täyttäneet, kaikki voimakkaasti immuunipuutteiset ja iäkkäät omaishoidettavat

23.9.2025 alkaen muut kohderyhmät

Puhelinajanvaraus toimii takaisinsoittopalveluna. Soittopyynnön voi jättää joka päivä klo 8–20 numeroon 019 226 0651. Odota hetki, että vastaaja vahvistaa soittopyyntösi rekisteröityneen.

Influenssarokotteen voi hankkia myös itse ostettuna

Etkö kuulu ilmaisten kausirokotusten kohderyhmiin? Influenssarokotteen voi ostaa myös itse apteekista reseptillä. Pyydä resepti joko lähettämällä uusimispyyntö Omakannan kautta tai lomakkeella Keusoten rokotuspalveluista. Varsinainen pistosaika on maksuton.

Asiakkaat, jotka eivät kuulu ilmaisten kausirokotusten kohderyhmiin, voivat tehdä reseptipyynnön influenssarokotteelle ja ajanvarauksen pistosaikaan 6.10.2025 alkaen.

Lisätietoja rokotusten kohderyhmistä ja ajanvarauksesta:

