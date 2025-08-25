Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Varaudu flunssakauteen viisaasti! Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus alkaa 10.9.

3.9.2025 09:38:24 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) kausirokotusten ajanvaraus alkaa digitaalisesti 10.9. Kausirokotuspisteet avautuvat syys-lokakuun vaihteessa.

Kuvituskuva

Keusoten kausirokotuspisteillä annetaan influenssa- ja koronarokotteita vain ajanvarauksella. Ajan voi varata digitaalisesti tai puhelimitse.  

Influenssa- ja koronarokotuksen saavat maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämät kohderyhmät. Rokotuksen voi saada maksutta esimerkiksi iän, sairauden tai työn perusteella.  Esimerkiksi influenssarokotteen saavat maksutta kaikki 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, ja koronarokotteen kaikki 75 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Tarkan listan kohderyhmistä voi lukea Keusoten rokotuspalveluiden verkkosivuilta.  

Ajan voi varata verkossa tai puhelimitse 

Digitaalinen ajanvaraus influenssa- ja koronarokotuksiin avautuu keskiviikkona 10.9.2025 niille, jotka saavat rokotteet maksutta eli kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämiin kohderyhmiin.  

Puhelinajanvaraus käynnistyy porrastetusti: 

  • 16.9.2025 alkaen 75 vuotta täyttäneet, kaikki voimakkaasti immuunipuutteiset ja iäkkäät omaishoidettavat
  • 23.9.2025 alkaen muut kohderyhmät  

Puhelinajanvaraus toimii takaisinsoittopalveluna. Soittopyynnön voi jättää joka päivä klo 8–20 numeroon 019 226 0651. Odota hetki, että vastaaja vahvistaa soittopyyntösi rekisteröityneen.   

Influenssarokotteen voi hankkia myös itse ostettuna 

Etkö kuulu ilmaisten kausirokotusten kohderyhmiin? Influenssarokotteen voi ostaa myös itse apteekista reseptillä. Pyydä resepti joko lähettämällä uusimispyyntö Omakannan kautta tai lomakkeella Keusoten rokotuspalveluista. Varsinainen pistosaika on maksuton. 

Asiakkaat, jotka eivät kuulu ilmaisten kausirokotusten kohderyhmiin, voivat tehdä reseptipyynnön influenssarokotteelle ja ajanvarauksen pistosaikaan 6.10.2025 alkaen. 

Lisätietoja rokotusten kohderyhmistä ja ajanvarauksesta: 

Rokotuspalvelut 

Yhteyshenkilöt

Paula Hiljanen, tartuntataudeista vastaava lääkäri 
p. 050 4970 989 
paula.hiljanen@keusote.fi

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

