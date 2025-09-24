Odotuksiin on vastattu – NFL saapuu Ruutuun!

Yhteistyön myötä Ruutu tarjoaa suomalaisille urheilun ystäville kattavan mahdollisuuden seurata NFL:ää koko kauden ajan. Katsojat pääsevät jatkossa nauttimaan liigan huippuhetkistä aina runkosarjasta pudotuspeleihin ja Super Bowliin asti.

”NFL on yksi maailman suurimmista urheiluilmiöistä, ja olemme todella innoissamme saadessamme tuoda sen Ruutuun! Olemme jo nyt tehneet pitkään kotimaisen SAJL:n ja Vaahteraliigan kanssa yhteistyötä, joten tämä auttaa myös lajin kasvua Suomessa”, iloitsee Nelonen Median urheilupäällikkö Tuomas Saarela.

Ruutu esittää suorana ja tallenteena tästä eteenpäin:

kaikki Thursday Night Football ja Sunday Night Football -ottelut

jokaisena peliviikon sunnuntaina kaksi prime time -ottelua

kaikki ESPN:llä (Entertainment and Sports Programming Network) Yhdysvalloissa esitettävät ottelut

kaikki Euroopassa pelattavat ottelut

kolme kiitospäivän ottelua

koko pudotuspelivaiheen, Pro Bowlin sekä kauden huipentuman, Super Bowlin

Otteluiden tallenteet ovat katsottavissa Ruudussa 72 tunnin ajan.

Jokaisena peliviikkona sunnuntain klo 20.00 Suomen aikaa alkava ottelu nähdään maksutta Nelosen lineaarikanavilla (poislukien ensi sunnuntain 28.9. ottelu). Myös Super Bowl tullaan näkemään maksutta Nelosen tv-kanavilla.

Vähintään yksi Suomen prime time -ottelu selostetaan suomeksi. Selostajana toimii suomalaisen amerikkalaisen jalkapallon tuttu ääni Mika Laurila, jonka rinnalla kuullaan muita innostavia asiantuntijoita.

”On kulunut kymmenen vuotta siitä, kun selostin ensimmäisen NFL-otteluni. Sain aloittaa tämän etuoikeutetun työn Neloselle vuonna 2015 ja nyt on enemmän kuin mukavaa palata kotiin. Suomessa on jatkuvasti kasvava yleisö, jonka pimeneviin sunnuntai-iltoihin kuuluvat NFL sekä kaikki urheiluviihteen kirkkaat värit ja suuret tunteet. Tänäkin syksynä moni uusi katsoja oivaltaa, mitä jenkkifutis on, ja antaa palan sydämestään lajin taktiikalle, taituruudelle, voimalle ja nopeudelle. Sen jälkeen ei paluuta enää ole! Jokainen kausi tarjoaa suuria yllätyksiä, ja olen varma, ettei tämä kausi tee poikkeusta", Laurila tunnelmoi.

Tämän viikonlopun NFL-ottelut Ruudussa

Su 28.9. 16:30 Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings (selostus suomeksi)

Su 28.9. 20:00 Atlanta Falcons - Washington Commanders (selostus suomeksi)

Su 28.9. 23:00 Kansas City Chiefs - Baltimore Ravens

Ma 29.9. 03:00 Dallas Cowboys - Green Bay Packers

Ti 30.9. 03:00 Miami Dolphins - New York Jets

Kaikki Ruudussa näytettävät NFL-ottelut ovat katsottavissa Ruutu+ Urheilu -tilauksella.