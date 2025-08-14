Budjettiriihen linjauksissa huoltovarmuus ja kasvu kulkevat käsi kädessä
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) korostaa, että elintarviketeollisuus on olennainen osa Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Alan yritykset tarvitsevat ennakoitavan säädösympäristön, joka mahdollistaa kestävän kasvun ja turvaa vakaan kotimaisen kysynnän. Tuloverotuksen ja ruuan arvonlisäverotuksen keventäminen lisäävät kotimaista ostovoimaa. Ehdotettu virvoitusjuomaveron kiristys sen sijaan uhkaa kotimaisen juomateollisuuden kannattavuutta ja vähentää alan työpaikkoja.
Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen, että hallituksen budjettiriihessä tuettiin kasvun edellytyksiä, ja että uusista sopeutustoimista päättäessä ymmärrettiin huoltovarmuuskriittisen ruoka-alan merkitys.
– Tuloverotuksen ja ruuan arvonlisäverotuksen keventäminen lisäävät kotimaista ostovoimaa ja tuovat lisäeuroja koko ruokaketjuun. Suomalaisten ostovoimaa vahvistaisi parhaiten uusien työpaikkojen syntyminen ensi vuonna, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo.
Elintarviketeollisuuden kasvua tuettava
Ruoka-ala haluaa olla mukana vahvistamassa Suomen talouden käännettä, kunhan yritysten kasvuolosuhteet ovat kunnossa. Kasvun perustan luovat verotuksen ennakoitavuus, investointien kannusteet, osaavan työvoiman saatavuus ja kestävyysratkaisut.
Elintarviketeollisuusliiton jäsenkyselyistä on nähtävissä, että alan investoinnit lähtevät liikkeelle, kunhan toimintaympäristö Suomessa saadaan kilpailijamaiden tasolle. Alan yritykset ovat sitoutumiseen tuotannon kehittämiseen ja ihmisten työllistämiseen Suomessa.
– Elintarvikealan kilpailukykyinen toimintaympäristö tuottaa kasvua koko yhteiskuntaan. Alan vipuvaikutus on erittäin merkittävä: kun luomme edellytykset 500 uudelle työpaikalle elintarviketeollisuuteen, syntyy kansantalouteen lähes 2 000 työpaikkaa, Käkelä havainnollistaa.
Kotimaista juomateollisuutta ei pidä kurjistaa
Ehdotetut virvoitusjuomaveron kiristykset uhkaavat kotimaisen juomateollisuuden kannattavuutta ja vähentävät alan työpaikkoja. Suomessa virvoitusjuomista kannetaan jo nyt eurooppalaisittain erittäin raskasta veroa, joten hallituksen suunnittelemasta jättikorotuksesta on luovuttava. Ehdotettu korotus ohjaisi kuluttajia valitsemaan halvempia tuontijuomia. Kulutuksen yleinen verottaminen on vähemmän haitallista kuin yksittäisten tuotteiden pistemäinen verotus.
– Hallitus suosii tällä päätöksellä ulkomaista tuotantoa. Virvoitusjuomaveron kiristys uhkaa suoraan kotimaista juomateollisuutta ja heikentää yritysten kykyä investoida ja työllistää. Alaa kuritetaan nyt muutenkin uudella sääntelyllä, Käkelä huomauttaa.
Ruoka-alan kasvu lähtee osaamisesta
Kasvava ruoka-ala tarvitsee uusia osaajia sekä kotimaasta että ulkomailta. ETL on pettynyt, ettei työllisyyspaketissa työttömien lisä- ja muuntokoulutukseen tullut tässä vaiheessa lisäresursseja työllisyysalueille. Osaajapula hidastaa alan investointeja ja kasvua.
ETL odotti hallitukselta linjausta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan verokannustimien laajentamisesta, jotta ruoka-alalla voitaisiin edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa ja vahvistaa kilpailukykyä. Asiasta tulisi linjata lokakuussa kasvutoimien kokonaisuuden yhteydessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko KäkeläToimitusjohtajaETLPuh:040 560 7569mikko.kakela@etl.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 40 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry
ETL:n terveiset budjettiriiheen: Vakaa ja ennakoitava politiikka turvaa ruoka-alan kasvun14.8.2025 11:47:12 EEST | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) muistuttaa päättäjille syksyn budjettiriihen alla, että ruoka-alan yritykset tarvitsevat selkeän ja vakaasti linjatun toimintaympäristön, jossa ne voivat kasvaa, investoida ja kehittää toimintaansa yli hallituskausien. Tällaiset toimintaolosuhteet varmistetaan pitkäjänteisellä ja ennakoitavalla politiikalla.
ETL: Koko ruoka-ala huomioitava EU:n budjetissa16.7.2025 18:43:17 EEST | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) haluaa varmistaa pohjoisten erityisolosuhteiden huomioimisen EU:n tulevassa budjetissa, jotta ruuantuotanto olisi mahdollista koko unionissa. Liitto varoittaa, että suunniteltu suuryrityksiä koskeva EU-vero uhkaisi investointeja ja työllisyyttä myös suomalaisessa elintarviketeollisuudessa. ETL korostaa, että alan kilpailukyvyn parantaminen edellyttää kohdennettua EU-rahoitusta.
Biokaasun potentiaali hyödynnettävä energia- ja ilmastopolitiikassa7.7.2025 11:55:49 EEST | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) esittää teollisen mittakaavan biokaasun tuotannon lisäämistä ja lannoiteomavaraisuuden vahvistamista ruokaturvan ja ilmastotavoitteiden yhteensovittamiseksi energia- ja ilmastostrategiassa. Biokaasun tuotannon lisääminen voisi tuoda 5 000 uutta työpaikkaa.
Elintarviketeollisuuden Tukisäätiö palkitsi ammattiin valmistuneita9.6.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Elintarviketeollisuuden yrityksillä on tärkeä rooli ammatillisen osaamisen kehittämisessä, sillä ne tarjoavat opiskelijoille työssäoppimispaikkoja, kannustavat tutkintojen suorittamiseen ja tukevat jatkuvaa oppimista. Nyt ensimmäistä kertaa jaetut Elintarviketeollisuuden Tukisäätiön stipendit osoittavat, kuinka monipuolista osaamista alalta löytyy ja miten elintarvikeala houkuttelee motivoituneita tulevaisuuden ammattilaisia.
Virvoitusjuomaveron kiristys uhkaa kotimaista juomateollisuutta3.6.2025 13:07:32 EEST | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) varoittaa, että ehdotetut kiristykset virvoitusjuomaveroon uhkaavat kotimaisen juomateollisuuden kannattavuutta ja vähentävät alan yritysten työpaikkoja. Hallituksen suunnittelemasta 110 miljoonan euron korotuksesta virvoitusjuomaveroon on luovuttava, ja korotusten asemesta tehtävä ennakoitavaa ja tasapuolista veropolitiikkaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme