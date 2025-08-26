Hallitukselta varovainen budjettiesitys – lisää kasvutoimia olisi tarvittu

ETU Terveysalat: Trendikartta kartoittaa terveydenhuollon tulevaisuuden suuntia 19.8.2025 11:32:35 EEST | Tiedote

ETU Terveysalat on julkaissut trendikartan, joka kokoaa yhteen terveydenhuollon keskeisiä ilmiöitä ja auttaa yrityksiä, päättäjiä ja asiantuntijoita näkemään, mitä on jo käynnissä, mitä on nousemassa – ja mitä kannattaa seurata tarkasti.