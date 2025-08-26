Erikoiskaupan liitto Etu ry

Hallitukselta varovainen budjettiesitys – lisää kasvutoimia olisi tarvittu

3.9.2025 09:40:25 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote

Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa hallitukselta rohkeampia toimia talouskasvun vauhdittamiseksi. Nuorten työllistämisen tukeminen tärkeää vaikeassa suhdannetilanteessa.

Edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen odotti hallitukselta rohkeampia päätöksiä budjettiriihessä.
Edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen odotti hallitukselta rohkeampia päätöksiä budjettiriihessä. Ilkka Vuorinen

Hallituksen budjettiriihen tulokset jäivät odotettua vaisummiksi. Erikoiskaupan liitto odotti hallitukselta rohkeampia toimia talouskasvun vauhdittamiseksi. Hallituksen toimet julkisen talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän pienentämiseksi jäivät niin ikään vaisuiksi. 

Erikoiskaupan liiton edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen pitää hallituksen budjettiriihen päätöksiä oikeansuuntaisina mutta yskivän talouden käynnistämiseen olisi tarvittu laajempaa työkalupakkia. 

”Talouskasvua tukevat toimet jäivät vaatimattomiksi. Talouskasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi tarvittaisiin vahvempaa panostusta”, Ropponen toteaa. 

Erikoiskaupan liitto on pitänyt esillä muun muassa kotitalousvähennyksen korotusta yhtenä nopeasti toimivana välineenä työllisyyden ja kasvun kannalta. 

Ostovoima vahvistuu ja työllistymistä tuetaan 

Budjettiriihessä pidettiin kiinni aikaisemmin pidetyistä päätöksistä liittyen tuloveron ja yhteisöveron kevennyksiin. Erikoiskaupan liitto pitää hyvänä, että kotitalouksien ostovoimaa vahvistetaan. 

”Kuluttajien luottamus on pysynyt alhaalla jo useamman vuoden. Ostovoimaa vahvistavat toimet ovat tässä tilanteessa erittäin tervetulleita”, Ropponen toteaa. 

Hallitus päätti budjettiriihessä myös uusista 50 miljoonan euron veronkorotuksista, joiden kohdentumisesta päätetään ensi kevään kehysriihessä.  

“Pääpaino hallituksen sopeutustoimissa on kuitenkin säästöpuolella, mikä on positiivista. Haittaverot ovat vähiten haitallisia veroja kasvun kannalta mutta niiden kohdentaminen pitää tehdä harkiten”, Ropponen kommentoi. 

Erikoiskaupan liitto kiittää hallitusta myös erityisesti nuorten työllistymiseen tehtävistä panostuksista. Hallitus lisää muun muassa 30 miljoonan euron määrärahan 18–29-vuotiaiden nuorten työllistämisseteliin ja vahvistaa pienten yritysten mahdollisuuksia työllistää. Omistajavaihdosten tukeminen on tärkeä aihe myös erikoiskaupan toimialoilla toimiville yrityksille. 

Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi

