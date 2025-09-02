Budjettiriihi kuritti kuntia pelättyä vähemmän - kotouttamisen normienpurun onnistuminen huolestuttaa
Kuntaliitto on huojentunut siitä, että hallitus luopui valtaosasta valtiovarainministeriön elokuussa esittämistä uusista kuntien valtionrahoituksen lisäleikkauksista.
Hallitus leikkaa kuntien valtionosuuksia ensi vuonna kuitenkin jo kevään kehysriihessä tehdyillä päätöksillä yhteensä 75 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi riihessä päädyttiin esittämään 30 miljoonan euron lisäleikkaukset kuntien laskennallisiin kotouttamiskorvauksiin vuodelle 2027.
- Kuntien taloustilanne on näidenkin päätösten edessä vaikea. Verotulot kehittyvät heikosti ja työttömyyden kulut kasvavat. Lisäksi hallitus on leikannut kuntien valtionosuutta kuluvalla hallituskaudella monesti aiemmin, muun muassa normikevennysten varjolla, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina kiteyttää.
Valtionosuuksien leikkaukset heikentävät suoraan kuntalaisten peruspalveluja kuten perusopetusta ja varhaiskasvatusta.
Kotouttamiskorvausten vähentämisen vastapainona hallitus lupaa keventää kotouttamisen lainsäädännöllisiä velvoitteita. Kotouttamiskorvauksilla rahoitetaan tällä hetkellä kielikoulutusta, työllistymisen edistämistä ja monikielisiä palveluja erityisesti suurissa kaupungeissa.
- Hallitus rajasi norminpurun ulkopuolelle kielikoulutuksen, varhaiskasvatuksen tai opetuksen palvelut sekä työllisyyttä edistävät palvelut. Herää kysymys, mistä norminpurku voidaan tehdä vaikuttavasti, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ihmettelee.
Kuntaliitto on tyytyväinen, että riihessä nostettiin esiin toimet nuorten työttömyyden kohentamiseksi. Panostukset nuorten työllistymisseteleihin ja työllisyysalueiden toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseen kuulostavat oikeansuuntaisilta, mutta vaativat vielä konkretiaa. Kuntien laajenevat vapaudet mahdollistavat paikallisten tarpeiden huomioon ottamisen ja palvelujen vaikuttavuuden lisäämisen.
