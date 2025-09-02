Budjettiriihi kuritti kuntia pelättyä vähemmän - kotouttamisen normienpurun onnistuminen huolestuttaa

Kuuden suurimman kaupungin maahanmuuttojohtajat ja Kuntaliitto vetoavat hallitukseen budjettiriihen kynnyksellä: Kotoutumisrahoituksen leikkaukset iskevät suoraan työllisyyteen 29.8.2025 09:27:16 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeriö on esittänyt merkittäviä leikkauksia kuntien kotoutumisrahoitukseen juuri ennen hallituksen budjettiriihtä. Suomen kuuden suurimman kaupungin (Tampere, Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku ja Oulu) maahanmuutosta vastaavat ja Kuntaliitto nostavat vetoomuksessaan esiin, mitä leikkaukset merkitsevät kunnille ja ennen kaikkea Suomeen muuttaneille ihmisille.