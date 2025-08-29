Kainuun ELY-keskus

Elementis Minerals Sotkamon tehtaan ja kaivoksen YVA-selostus on nähtävillä

3.9.2025 13:04:54 EEST | Kainuun ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Elementis Minerals B.V. Branch Finland on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle Sotkamon tehdas- ja kaivosalueen kaivannaisjätteiden ja vesienhallinta -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Ilmakuva maisemasta, jossa on rikastushiekka-allas keskellä metsäistä aluetta.
Sotkamon tehdas- ja kaivosalue, jonka etualalla näkyy Papinlammen rikastushiekka-allas. Kuva: Elementis Minerals B.V. Branch Finland.

Tehdasalueen rikastushiekan ja sivukiven läjityskapasiteetin täyttyessä on syntynyt suunnitella uusia läjitysalueita rikastushiekalle ja sivukivelle. Maanpäällisten läjitysalueiden lisäksi hankkeessa tarkastellaan mahdollisuutta läjittää rikastushiekkaa käytöstä poistuneeseen Lahnaslammen avolouhokseen. Lisäksi ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tarkastellaan vesienkäsittelyn tehostamista, mahdollisesti uuden vesienkäsittelyn rakentamista sekä vesienkäsittelylietteiden sijoituspaikkaa.

Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 nykyiselle vesien purkupaikalle, Lahnasjoelle, esitetään kolmea erilaista purkuputkivaihtoehtoa Nuasjärveen. Hankeen ohjelmavaiheessa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esille nousivat hankkeen melu- ja pölyvaikutukset, jätevesien käsittely ja niiden sulfaattipitoisuus, päästövesien vaikutus kalastoon sekä purkuputken sijoitus.  

Kuulutus julkaistaan julkaistaan http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Kainuu) sekä Sotkamon kunnan ja Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

YVA-selostus on nähtävillä 3.9. – 2.10.2025 ympäristöhallinnon verkkosivuilla https://www.ymparisto.fi/elementis-kaivannaisjate-YVA. Asianosaiset, kuten lähiseudun asukkaat, voivat antaa ELY-keskukselle kirjallisesti mielipiteen, jonka toimittamiseen on annettu ohjeet kuulutusasiakirjassa.  

Arviointiselostusta ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään Break Sokos Hotel Vuokatin auditoriossa (Kidekuja 2, 88610 Vuokatti) keskiviikkona 17.9.2025 klo 17–19. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki löytyy hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivuilta sekä tiedotteen lopusta. Etäyhteydellä kommentteja ja kysymyksiä on mahdollista esittää chatissa. 

Avainsanat

kainuun ely-keskuskainuuympäristöympäristövaikutusten arviointiyvakaivoskaivosteollisuussotkamo

Yhteyshenkilöt

Kainuun ELY-keskus; ympäristönsuojeluviranomainen
ympäristöasiantuntija Helena Vikstedt
p. 0295 038 443, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Ilmakuva maisemasta, jossa on rikastushiekka-allas keskellä metsäistä aluetta.
Sotkamon tehdas- ja kaivosalue, jonka etualalla näkyy Papinlammen rikastushiekka-allas.
Kuva: Elementis Minerals B.V. Branch Finland.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kainuun ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye