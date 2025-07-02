Syksy tulee – Asiantuntijan vinkit puutarhoihin

Hänen mukaansa syksy on parasta istutusaikaa, ja se kannattaa hyödyntää omenapuun tai marjapensaan istutuksessa. Syksyn kosteus helpottaa nimittäin kasvien kasvuun lähtöä, eikä kastelusta tarvitse murehtia. Asiantuntija myös muistuttaa syyslannoituksesta, joka on tärkeää kasvien talvehtimisen ja seuraavan vuoden sadontuotannon kannalta.

– Kukkasipulit ovat todella suosittuja ja trendivärit näkyvät valikoimassa. Vinkkinä voin sanoa, että peurat eivät pidä narsisseista, joten peuravarmaa kasvia etsivälle ne ovat nappivalinta. Lisäksi kotipuutarhurit haluavat nyt somistaa syysistutuksilla terasseja ja parvekkeita, sillä niistä on tullut olohuoneen jatkeita, Jokinen listaa.

Ilmastonmuutos on pidentänyt puutarhakautta kauden molemmissa päissä ja tänä vuonna kausi käynnistyi aikaisin huhtikuun puolella. Jokinen kuvaa kulunutta kesäsesonkia onnistuneeksi, sillä pelkästään Hankkijan verkkokaupasta tehdyt ostokset kasvoivat huhti-heinäkuussa yli 20 prosenttia.

– Onnistuimme hienosti etenkin taimimyynnissä, jossa olemme vahvoja. Kasvimme ovat suurelta osin kotimaisia ja kuluttajat arvostavat kotimaisuutta. Hedelmä- ja marjakasveista mansikat, vadelmat ja päärynät sekä uutuuskasvina persikat kävivät kaupaksi. Lisäksi tuijat näkyivät meillä myyntitilastojen kärjessä, kuten myös pienikokoisemmat koristepuut. Säkkituotteista kuluttajat tilasivat lavatoimituksina paljon multaa ja kuorikatetta, hän kuvaa.

Tuijien suosiota selittää se, että ne koetaan helpoksi ja kohtuuhintaiseksi keinoksi vehreyttää puutarhaa ja perustaa isojakin istutusalueita.

120-vuotisjuhlia viettävän Hankkijan verkkokaupasta löytyy 1 500 erilaista puutarhakasvia. Lisäksi Hankkijalla on myymälöitä noin 50 eri puolilla Suomea.