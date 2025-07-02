Syksy tulee – Asiantuntijan vinkit puutarhoihin
Puutarhakauppa jatkuu vilkkaana vielä pitkälle syksyyn. Näin arvioi Suomen suurimman puutarhamyymäläketjun Hankkijan hankintapäällikkö Outi Jokinen.
Hänen mukaansa syksy on parasta istutusaikaa, ja se kannattaa hyödyntää omenapuun tai marjapensaan istutuksessa. Syksyn kosteus helpottaa nimittäin kasvien kasvuun lähtöä, eikä kastelusta tarvitse murehtia. Asiantuntija myös muistuttaa syyslannoituksesta, joka on tärkeää kasvien talvehtimisen ja seuraavan vuoden sadontuotannon kannalta.
– Kukkasipulit ovat todella suosittuja ja trendivärit näkyvät valikoimassa. Vinkkinä voin sanoa, että peurat eivät pidä narsisseista, joten peuravarmaa kasvia etsivälle ne ovat nappivalinta. Lisäksi kotipuutarhurit haluavat nyt somistaa syysistutuksilla terasseja ja parvekkeita, sillä niistä on tullut olohuoneen jatkeita, Jokinen listaa.
Ilmastonmuutos on pidentänyt puutarhakautta kauden molemmissa päissä ja tänä vuonna kausi käynnistyi aikaisin huhtikuun puolella. Jokinen kuvaa kulunutta kesäsesonkia onnistuneeksi, sillä pelkästään Hankkijan verkkokaupasta tehdyt ostokset kasvoivat huhti-heinäkuussa yli 20 prosenttia.
– Onnistuimme hienosti etenkin taimimyynnissä, jossa olemme vahvoja. Kasvimme ovat suurelta osin kotimaisia ja kuluttajat arvostavat kotimaisuutta. Hedelmä- ja marjakasveista mansikat, vadelmat ja päärynät sekä uutuuskasvina persikat kävivät kaupaksi. Lisäksi tuijat näkyivät meillä myyntitilastojen kärjessä, kuten myös pienikokoisemmat koristepuut. Säkkituotteista kuluttajat tilasivat lavatoimituksina paljon multaa ja kuorikatetta, hän kuvaa.
Tuijien suosiota selittää se, että ne koetaan helpoksi ja kohtuuhintaiseksi keinoksi vehreyttää puutarhaa ja perustaa isojakin istutusalueita.
120-vuotisjuhlia viettävän Hankkijan verkkokaupasta löytyy 1 500 erilaista puutarhakasvia. Lisäksi Hankkijalla on myymälöitä noin 50 eri puolilla Suomea.
Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on kolme rehutehdasta, siemenkeskus, 49 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.
Hankkija on lisäksi aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkija-konserniin kuuluu myös logistiikkayhtiö Movere.
Hankkija kuuluu tanskalaiseen Danish Agro -ryhmään. Hankkijan palveluksessa työskentelee 1000 työntekijää ja Hankkija-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 828 miljoonaa euroa. Hankkija täyttää tänä vuonna 120 vuotta.
