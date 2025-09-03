Scanfil vihki käyttöön Johor Bahrun tehtaan laajennuksen ja modernisoinnin Malesiassa
Scanfil Oyj Lehdistötiedote 3.9.2025 klo 11.00
Scanfil vihki käyttöön Johor Bahrun tehtaan laajennuksen ja modernisoinnin Malesiassa
Scanfil vihki käyttöön elektroniikan ja monimutkaisten osakokonaisuuksien tuotantolaitoksensa laajennuksen ja modernisoinnin Malesiassa Johor Bahrussa.
”Johor Bahru on osa SRXGlobalia, jonka Scanfil osti lokakuussa 2024. Laajennus ja modernisointi ovat osoitus Malesiassa toimivan elektroniikkavalmistuksen positiivisesta liiketoimintaympäristöstä ja taustalla olevasta asiakaskysynnästä", korostaa Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut.
Toteutettu 4,3 miljoonan euron investointi julkistettiin 28. tammikuuta 2025, ja se kasvattaa tuotantoaluetta lähes 50 prosenttia ja parantaa kapasiteettia, laatua ja tehokkuutta. Johor Bahrun tehdas on erikoistunut elektroniikan ja monimutkaisten osakokonaisuuksien valmistukseen, jossa kaikki palvelut ovat saatavilla yhdeltä tehtaalta. Se työllistää 170 henkilöä ja sen tuotantopinta-ala on 6 150 neliömetriä.
Uudet koneet, päivitetyt IT-järjestelmät noudattavat Scanfil Dream Factory -ohjelmaa, jonka tavoitteena on toimialan paras tehdas, jossa tietojärjestelmät, data, prosessit ja teknologia toimivat saumattomasti yhdessä.
Lisätietoja:
Christophe Sut
Toimitusjohtaja
+46 721 51 75 02
christophe.sut@scanfil.com
Pasi Hiedanpää
Johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä
+358 50 378 2228
pasi.hiedanpaa@scanfil.com
Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakkuuksissa. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli neljä vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 11 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com
Avainsanat
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Scanfil Oyj
SRXGlobal Celebrates Inauguration of Johor Bahru Facility Expansion and Modernization3.9.2025 11:34:40 EEST | Press release
SRXGlobal Celebrates Inauguration of Johor Bahru Facility Expansion and Modernization JOHOR BAHRU, MALAYSIA, 3 SEPTEMBER – SRXGlobal, a Scanfil company, is proud to announce the expansion and modernization of its facility in Johor Bahru, Malaysia. The Deputy Head of Mission, Embassy of Finland in Malaysia, Ms. Maiju Lepomäki, conducted the inauguration of the expansion and modernization of the Johor Bahru manufacturing facility. Finland and Malaysia have close economic ties, which have developed since 1988 with the establishment of the Finnish embassy in Malaysia. The event drew prestigious guests, including the Malaysian Investment Development Authority’s (MIDA) Director of Johor, Mr. Mohamed Reduan Mohamed Zabri, the Malaysian-Finnish Chamber of Commerce Senior Advisor, Mr. Mohamed Farid Mohamed Razali, alongside Scanfil Group’s CEO Christophe Sut, VP of APAC Christian Kesten, and many customer representatives. “The expansion and modernization is a great showcase of the positive busi
Scanfil rankas i topp fem procent av företagen i EcoVadis hållbarhetsbedömning19.8.2025 15:00:00 EEST | Pressmeddelande
Scanfil plc Pressmeddelande 19 augusti 2025 kl. 14.00 CEST Scanfil rankas i topp fem procent av företagen i EcoVadis hållbarhetsbedömning "Vi förbättrades från silver och gjorde särskilt bra ifrån oss gällande miljö och mänskliga rättigheter, säger Christophe Sut, VD för Scanfil. "I dagens kundarbete är EcoVadis betydelse odiskutabel, och många globala kunder förlitar sig på dem för att bedöma sina leverantörers hållbarhetsprestanda." Guldbetyget understryker Scanfils engagemang och långsiktiga engagemang för hållbarhet och ansvarsfulla affärsmetoder. ”Vi har investerat mycket resurser i hållbarhet, och att vara bland topp 5 procenten av de globala företagen visar på resultatet av vårt kontinuerliga arbete. Med ett engagerat team och vårt ledningsstöd har det blivit möjligt och nu siktar vi på platina”, säger Mats Lindblad, Global Sustainability Director. Läs mer om Scanfils hållbarhetsarbete: www.scanfil.com/sustainability Mer information: Christophe Sut VD christophe.sut@scanfil.com
Scanfil sijoittui korkeimpaan viiteen prosenttiin EcoVadisin kestävän kehityksen arvioinnissa19.8.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Scanfil on saavuttanut kultaluokituksen EcoVadisin kestävän kehityksen arvioinnissa sijoittuen korkeimpaan viiteen prosenttiin maailmanlaajuisesti. Tämä kuvastaa yhtiön sitoutumista kestäviin käytäntöihin erityisesti ympäristö- ja ihmisoikeusasioissa. Toimitusjohtaja Christophe Sut korostaa EcoVadisin merkitystä asiakkaiden arviointityössä. Tavoitteena on nyt platinaluokitus.
Scanfil ranks in the top five percent of companies in EcoVadis sustainability assessment19.8.2025 15:00:00 EEST | Press release
Scanfil has achieved a gold rating in the EcoVadis sustainability assessment, ranking in the top five percent globally. This reflects the company's dedication to sustainable practices, particularly in environmental and human rights areas. CEO Christophe Sut highlights the importance of EcoVadis in customer assessment work. The aim is now to achieve a platinum rating.
Elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistajat Scanfil ja MB Elettronica yhdistävät voimansa14.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen Scanfil, joka on Euroopan suurin pörssilistattu elektroniikan sopimusvalmistaja liikevaihdolla mitattuna, yhdistää voimansa italialaisen MB Elettronican kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme