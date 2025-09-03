Scanfil Oyj Lehdistötiedote 3.9.2025 klo 11.00

Scanfil vihki käyttöön Johor Bahrun tehtaan laajennuksen ja modernisoinnin Malesiassa



Scanfil vihki käyttöön elektroniikan ja monimutkaisten osakokonaisuuksien tuotantolaitoksensa laajennuksen ja modernisoinnin Malesiassa Johor Bahrussa.

”Johor Bahru on osa SRXGlobalia, jonka Scanfil osti lokakuussa 2024. Laajennus ja modernisointi ovat osoitus Malesiassa toimivan elektroniikkavalmistuksen positiivisesta liiketoimintaympäristöstä ja taustalla olevasta asiakaskysynnästä", korostaa Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut.

Toteutettu 4,3 miljoonan euron investointi julkistettiin 28. tammikuuta 2025, ja se kasvattaa tuotantoaluetta lähes 50 prosenttia ja parantaa kapasiteettia, laatua ja tehokkuutta. Johor Bahrun tehdas on erikoistunut elektroniikan ja monimutkaisten osakokonaisuuksien valmistukseen, jossa kaikki palvelut ovat saatavilla yhdeltä tehtaalta. Se työllistää 170 henkilöä ja sen tuotantopinta-ala on 6 150 neliömetriä.

Uudet koneet, päivitetyt IT-järjestelmät noudattavat Scanfil Dream Factory -ohjelmaa, jonka tavoitteena on toimialan paras tehdas, jossa tietojärjestelmät, data, prosessit ja teknologia toimivat saumattomasti yhdessä.



Lisätietoja:

Christophe Sut

Toimitusjohtaja

+46 721 51 75 02

christophe.sut@scanfil.com



Pasi Hiedanpää

Johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä

+358 50 378 2228

pasi.hiedanpaa@scanfil.com



Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakkuuksissa. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli neljä vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 11 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com