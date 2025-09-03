Kokoomuksen Autto: ”Maavoimien uudistaminen käynnistyy nyt toden teolla”
Pääministeri Orpon hallitus jatkaa Suomen turvallisuuden vahvistamista puolustuksen materiaalihankintojen tilausvaltuuksiin tehtävällä useiden miljardien eurojen lisäyksellä.
Tilausvaltuuksien avulla Puolustusvoimat pääsee käynnistämään maavoimien uudistamisen, johon liittyy monipuolista uusien ja olemassa olevien suorituskykyjen kehittämistä sekä tulevina vuosina käytöstä poistuvan kaluston korvaamista uudella.
– Hallituksen panostukset puolustukseen ovat tärkeitä. On välttämätöntä, että Puolustusvoimat pääsee aloittamaan maavoimien uudistamisen, jotta Suomen puolustuskykyä voidaan edelleen vahvista turvallisuusympäristömme tarpeita vastaavasti, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto painottaa.
Talousarvioesitys vuodelle 2026 sisältää 6 miljardin euron uudet tilausvaltuudet materiaalihankintoihin. Tämä moninkertaistaa kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa olevan noin 0,4 miljardin euron tilausvaltuuden. Hankintavaltuudet mahdollistavat puolustuksen pitkäjänteisen kehittämisen muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Tilausvaltuuksien kasvuun liittyvät menot konkretisoituvat pääosin 2030-luvun alkupuolelle.
– Turvallisuuteen panostaminen on välttämätöntä, mutta myös vastuullista talouspolitiikkaa tässä ajassa. Turvallisuus on yhteiskunnan peruskallio, jonka päälle kaikki muu hyvä rakentuu, Autto vakuuttaa.
– Puolustuksen lisärahoitus on samalla vahva viesti siitä, että puolustuksestaan huolehtiva Suomi on turvallinen ja vakaa maa kaikenlaisten investointien näkökulmasta, hän jatkaa.
Hallitus teki keväällä 2025 päätöksen kasvattaa Suomen puolustuspanostuksia 3 prosenttiin suhteessa bkt:hen vuoteen 2029 mennessä. Tämän lisäksi Suomi on sitoutunut edelleen kasvattamaan puolustusrahoitustaan Nato-maiden yhteisen tavoitteen mukaisesti 3,5 prosentin tasolle vuoteen 2035 mennessä. Puolustusta tukevaan toimintaan tullaan lisäksi panostamaan vuoteen 2035 mennessä 1,5 prosenttia bkt:stä.
