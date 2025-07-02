Salaattiviikko haastaa vanhat mielikuvat – lämmin salaatti nostaa suosiotaan syksyn lohturuokana
Tällä viikolla vietettävä Salaattiviikko muistuttaa, että salaatti ei ole vain kesän raikas lounas. Syksyn sesonkivihannekset, lämpimät proteiinit ja paahdetut juurekset tekevät salaatista täyttävän ja lohdullisen vaihtoehdon, joka sopii yhtä hyvin arjen kiireeseen kuin edulliseksi lounasratkaisuksi.
Picadeli on havainnut salaattibaareissaan kasvavan trendin: syksyn ja talven aikana asiakkaat lisäävät yhä useammin annoksiinsa lämpimiä raaka-aineita, kuten paahdettuja juureksia, falafelia ja viljoja. Tämä kertoo siitä, että lämmin salaatti on nousemassa uudenlaiseksi lohturuoaksi, joka yhdistää terveellisyyden ja sen lämmön, jota syksyssä kaivataan.
– Kylminä vuodenaikoina moni turvautuu raskaampiin ruokiin, mutta salaatti voi olla yhtä hyvin lämmin, täyttävä ja lohdullinen. Lämmin salaatti yhdistää sesongin vihannekset, raikkauden ja vitamiinit, ja samalla se on helppo sekä edullinen ratkaisu arjen kiireisiin, sanoo Picadeli Finlandin toimitusjohtaja Kaisa Väistö-Nurminen.
Lompakkoystävällinen vaihtoehto
Syksyn sesonkivihannekset tekevät salaatista paitsi maukkaan myös ympäristöystävällisen ja edullisen valinnan. Salaatti sopii hyvin myös budjettitietoiselle: annoksen hinnan voi mitoittaa omaan tarpeeseen sopivaksi, jolloin ruokaa eikä rahaa mene hukkaan.
Picadelin aiemmin julkaisema Lounashintaindeksi osoitti, että lounaan hinnat jatkavat Suomessa nousuaan. Moni etsii nyt edullisempia tapoja syödä terveellisesti – ja salaattibaari tarjoaa siihen vastauksen. Esimerkiksi 450 gramman lounassalaatti maksaa Picadelissa keskimäärin vain 7,20 euroa.
Myös kotikeittiöissä kannattaa syksyllä suosia Suomessa sesongissa olevia vihanneksia, kuten kaalia, punajuurta, porkkanaa ja kurpitsaa. Ne ovat paitsi maultaan parhaimmillaan, myös edullisia ja ilmastoystävällisiä valintoja.
Inspiraatiota syksyn lautaselle
Syksy tarjoaa runsaasti inspiraatiota lämpimiin salaatteihin. Lautaselle voi nostaa paahdettuja juureksia, sieniä ja kauden vihreitä. Täydellisen lämpimän salaatin salaisuus on kontrasteissa:
- Paahdetut juurekset, kuten bataatti ja punajuuri, yhdistyvät tuoreisiin vihreisiin.
- Lämmin proteiini, kuten kana, tofu tai linssit, tekevät salaatista ruokaisan.
- Pähkinät ja siemenet tuovat rapean vastaparin pehmeille raaka-aineille.
- Kastikkeet, kuten tahini-sitruuna tai hunaja-sinappi, täydentävät makua.
- Tuoreet yrtit, sitrus tai granaattiomenan siemenet antavat viimeisen silauksen.
Seuraavan herkullisen salaatin voit koota helposti kotona tai hakea kaikki ainekset suoraan Picadelin salaattibaarista ja koota annoksen valmiiksi minuutissa.
Resepti: Warm Orient Bowl
Ainekset (1 annos):
- 70 g lehtikaalia ja punakaalia, ohuiksi suikaleiksi leikattuna
- 100 g viljasekoitusta (esim. quinoa, linssit, bulgur)
- 80 g falafelia, paistettuna
- 50 g kurkkua
- 50 g grillattua paprikaa
- 30 g salaattijuustoa
- 20 g punasipulia ohuina viipaleina
- 50 g kebab- tai valkosipulikastiketta
- 30 g cocktailkurkkuja
Valmistus:
Keitä viljat ja linssit, valuta ja mausta oliiviöljyllä, suolalla ja sitruunan tai limen mehulla. Aseta kaalisuikaleet kulhon pohjalle. Lisää lämpimät viljat, grillattu paprika, punasipuli ja kuumat falafelit. Viimeistele pehmeällä juustolla ja cocktailkurkuilla. Lorauta lopuksi päälle kastiketta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Säde ViitanenPicadeli Finland Oy, markkinointipäällikköPuh:040 086 6902sade.viitanen@picadeli.fi
Mira TaulanneIndieplacePuh:050 594 5428mira.taulanne@indieplace.fi
Kuvat
Tietoa Picadelista
Picadeli on ruotsalainen ruokateknologiayritys, jonka tavoitteena on mullistaa pikaruoka-ala terveellisillä ja herkullisilla vaihtoehdoilla. Yrityksen taustalla on ajatus siitä, että myös pikaruoan tulisi edistää ihmisten terveyttä. Picadeli on erikoistunut itsepalveluperiaatteella toimiviin salaattibaareihin, joiden avulla terveellisestä syömisestä tehdään helppoa ja kaikkien saavutettavissa olevaa. Innovatiiviset salaattibaarit yhdistävät teknologian ravitseviin, tuoreisiin ja maukkaisiin vaihtoehtoihin – samalla haastaen käsitystä pikaruoasta.
Yli 2 000 toimipisteellään Euroopassa ja Yhdysvalloissa Picadeli on noussut terveellisen pikaruokamarkkinan johtajaksi. Yrityksen vuotuinen liikevaihto on tällä hetkellä yli 200 miljoonaa euroa, mikä vastaa yli 70 miljoonaa myytyä salaattiannosta vuodessa. Suomessa Picadelin salaattibaareja on yli 280.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Picadeli
Kesä kääntää lautasen – suomalaiset siirtyvät salaattiin, ja teknologia varmistaa tuoreuden2.7.2025 07:51:44 EEST | Tiedote
Kun lämpötila nousee, suomalaiset suuntaavat yhä useammin salaattibaarille. Picadelin data paljastaa, että salaattien ja hedelmien kulutus kasvaa selvästi kesäkuukausina, ja kurkku pitää pintansa suosikkivihanneksena. Tuoreudesta ei silti tingitä: salaattibaarin älyteknologia varmistaa, että jokainen raaka-aine on taatusti tuore – myös heinäkuun helteillä.
Kaisa Väistö-Nurminen nimitetty Picadeli Finland Oy:n toimitusjohtajaksi27.5.2025 08:43:57 EEST | Tiedote
Kaisa Väistö-Nurminen on nimitetty Picadeli Finland Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta 2025. Kaisa seuraa tehtävässä Nina Westerbergiä, joka on menestyksekkäästi johtanut sekä Picadeli Finland Oy:tä että Salico Oy:tä – kahta Greenfood-konserniin kuuluvaa yhtiötä. Jatkossa Nina keskittyy täysipainoisesti Salico Oy:n toimitusjohtajan tehtävään.
GOAT, Sigma vai Rizz? Picadeli lanseeraa nuorille trendisalaattikulhot – taustalla huolestuttava syy15.5.2025 07:50:00 EEST | Tiedote
Z-sukupolvi rakastaa TikTokia, mutta unohtaa kasvikset. Vain 4,3 % suomalaisista 18–24-vuotiaista syö päivittäin hedelmiä ja vihanneksia WHO:n suositusten mukaisesti, mikä tekee heistä selvästi vähiten kasviksia syövän ikäryhmän. Tämä huolestuttaa Picadelia, joka haluaa tehdä terveellisestä ruokailusta aidosti maukasta. Vastauksena tähän syntyivät Gen Z:lle suunnatut salaattikulhot, jotka puhuvat nuorten omaa kieltä.
Alle 8 % suomalaisista syö kasviksia ja hedelmiä saantisuosituksen mukaisesti - korkea hinta merkittävänä esteenä18.3.2025 08:10:00 EET | Tiedote
Tuore kansainvälinen tutkimus paljastaa huolestuttavan ilmiön: kasvisten ja hedelmien syönti jää suomalaisilla merkittävästi suositusten alapuolelle. Vaikka kasvikset ovat terveellisen ruokavalion kulmakivi, alle 8 % suomalaisista noudattaa WHO:n päivittäisiä ravintosuosituksia (400 grammaa). Tutkimuksen mukaan lähes 90 % vastaajista söisi enemmän hedelmiä ja vihanneksia, jos ne olisivat edullisempia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme