Salaattiviikko haastaa vanhat mielikuvat – lämmin salaatti nostaa suosiotaan syksyn lohturuokana

Picadeli on havainnut salaattibaareissaan kasvavan trendin: syksyn ja talven aikana asiakkaat lisäävät yhä useammin annoksiinsa lämpimiä raaka-aineita, kuten paahdettuja juureksia, falafelia ja viljoja. Tämä kertoo siitä, että lämmin salaatti on nousemassa uudenlaiseksi lohturuoaksi, joka yhdistää terveellisyyden ja sen lämmön, jota syksyssä kaivataan.

– Kylminä vuodenaikoina moni turvautuu raskaampiin ruokiin, mutta salaatti voi olla yhtä hyvin lämmin, täyttävä ja lohdullinen. Lämmin salaatti yhdistää sesongin vihannekset, raikkauden ja vitamiinit, ja samalla se on helppo sekä edullinen ratkaisu arjen kiireisiin, sanoo Picadeli Finlandin toimitusjohtaja Kaisa Väistö-Nurminen.

Lompakkoystävällinen vaihtoehto

Syksyn sesonkivihannekset tekevät salaatista paitsi maukkaan myös ympäristöystävällisen ja edullisen valinnan. Salaatti sopii hyvin myös budjettitietoiselle: annoksen hinnan voi mitoittaa omaan tarpeeseen sopivaksi, jolloin ruokaa eikä rahaa mene hukkaan.

Picadelin aiemmin julkaisema Lounashintaindeksi osoitti, että lounaan hinnat jatkavat Suomessa nousuaan. Moni etsii nyt edullisempia tapoja syödä terveellisesti – ja salaattibaari tarjoaa siihen vastauksen. Esimerkiksi 450 gramman lounassalaatti maksaa Picadelissa keskimäärin vain 7,20 euroa.

Myös kotikeittiöissä kannattaa syksyllä suosia Suomessa sesongissa olevia vihanneksia, kuten kaalia, punajuurta, porkkanaa ja kurpitsaa. Ne ovat paitsi maultaan parhaimmillaan, myös edullisia ja ilmastoystävällisiä valintoja.

Inspiraatiota syksyn lautaselle

Syksy tarjoaa runsaasti inspiraatiota lämpimiin salaatteihin. Lautaselle voi nostaa paahdettuja juureksia, sieniä ja kauden vihreitä. Täydellisen lämpimän salaatin salaisuus on kontrasteissa:

Paahdetut juurekset, kuten bataatti ja punajuuri, yhdistyvät tuoreisiin vihreisiin.

Lämmin proteiini, kuten kana, tofu tai linssit, tekevät salaatista ruokaisan.

Pähkinät ja siemenet tuovat rapean vastaparin pehmeille raaka-aineille.

Kastikkeet, kuten tahini-sitruuna tai hunaja-sinappi, täydentävät makua.

Tuoreet yrtit, sitrus tai granaattiomenan siemenet antavat viimeisen silauksen.

Seuraavan herkullisen salaatin voit koota helposti kotona tai hakea kaikki ainekset suoraan Picadelin salaattibaarista ja koota annoksen valmiiksi minuutissa.

Resepti: Warm Orient Bowl

Ainekset (1 annos):

70 g lehtikaalia ja punakaalia, ohuiksi suikaleiksi leikattuna

100 g viljasekoitusta (esim. quinoa, linssit, bulgur)

80 g falafelia, paistettuna

50 g kurkkua

50 g grillattua paprikaa

30 g salaattijuustoa

20 g punasipulia ohuina viipaleina

50 g kebab- tai valkosipulikastiketta

30 g cocktailkurkkuja





Valmistus:

Keitä viljat ja linssit, valuta ja mausta oliiviöljyllä, suolalla ja sitruunan tai limen mehulla. Aseta kaalisuikaleet kulhon pohjalle. Lisää lämpimät viljat, grillattu paprika, punasipuli ja kuumat falafelit. Viimeistele pehmeällä juustolla ja cocktailkurkuilla. Lorauta lopuksi päälle kastiketta.