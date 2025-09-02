SDP:n Tuppurainen: Hallitus ei korjannut talouspolitiikassa tekemiään virheitä
Pitkien keskusteluiden jälkeen hallitus saavutti rasismisovun, jonka pohjalta budjetista kyettiin neuvottelemaan. Silti on ilmeistä, etteivät kaikki hallituspuolueet jaa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden arvoja, jotka kuuluvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Omia talouspolitiikan virheitään hallitus ei tälläkään budjetilla kyennyt korjaamaan, sanoo sd-eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Tuppuraisen mukaan hallitus on itse aiheuttanut toimillaan ongelmia, joita se nyt riihessä paikkailee. Rikkaita suosivat veronkevennykset ja hövelit yhteisöveronalennukset ovat esimerkkejä toimista, joita nyt paikkaillaan leikkauksilla ja kirjanpitokikkailulla. Yli satatuhatta vuodessa ansaitsevien veronalennukset rahoitetaan muun muassa kuntien valtionosuuksia leikkaamalla.
- Suomen julkinen talous on velkakierteessä hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan takia. Valtion velkakierre on jyrkkä. Velkaa otetaan markkinoilta ja sitä otetaan erityisrahastoista. Velkaa otetaan ja säästöpossu rikotaan, Tuppurainen sanoo.
Muutamassa kuukaudessa vuoden 2026 tilannekuva on synkentynyt 1,7 miljardia euroa pääasiassa romahdustaan jatkavien verotulojen takia. Työttömyysluvut ovat synkkää luettavaa. Tuppurainen muistuttaa, että hallituksen työllistämistoimet eivät ole missään suhteessa käsistä karanneeseen työttömyyteen.
- Nuorten ja pitkään työttömänä olleille ei ole toivoa näkyvissä. Edes työttömyysturvan suojaosia ei palautettu, vaikka se olisi mahdollistanut monen työttömän kiinnittymisen työelämään edes osa-aikaisesti, Tuppurainen sanoo.
Tuppurainen huomauttaa, että hallituksen budjettipäätökseen tuli 25 miljoonan lisäleikkaus valtion toimintoihin.
- Summa on suuri, kun ottaa huomioon sen kasaantuminen aiempien leikkausten päälle. Päätös heijastaa hallituksen jyrkkää oikeistoideologiaa: noudatetaan Amerikan-mallia, jossa valtion palvelijoiden työtä väheksytään, jopa halveksutaan.
- Samalla, kun hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan, se pitää kynsin hampain kiinni velkasuhteen näennäisestä pysäyttämisestä yhden vuoden ajaksi. Tämän vuoksi budjetti on täynnä kirjanpitokikkailuja ja rahastojen tyhjennyksiä. Hallituksen virheitä ei näillä ratkaisuilla kuitenkaan pysyvästi korjata, Tuppurainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Joona Räsänen: Tavalliset suomalaiset joutuvat jälleen odottamaan, koska hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin2.9.2025 22:49:47 EEST | Tiedote
-Tavalliset suomalaiset joutuvat jälleen odottamaan kunnon veronkevennyksiä, koska hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin. Nyt pitää vahvistaa keskiluokan luottamusta ja ostovoimaa, mutta hallitus jakelee kultaisia kädenpuristuksia vain omille eturyhmilleen, jyrähtää kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
SDP:n Pia Hiltunen: Hallitus ei halua nähdä leikkaustensa negatiivisia vaikutuksia1.9.2025 14:25:51 EEST | Tiedote
Hallitus jatkaa leikkauksia, jotka osuvat kipeimmin nuoriin, naisiin ja perheisiin. Nuorten syrjäytyminen ja naisten heikentynyt asema työmarkkinoilla kertovat, julmaa todellisuutta, jota Orpon hallitus tarjoilee, sanoo SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen.
SDP:n Aki Lindén: Hallitus kylvää Kela-kokeilullaan rahaa yksityiseen sote-bisnekseen1.9.2025 14:05:43 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, ex-perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén muistuttaa hallituksen tänään käynnistyneen yli 65-vuotiaiden Kela-korvauskokeilun ongelmista.
SDP:n Nasima Razmyar: Kuinka kauan Orpo aikoo antaa kokoomuksen julkisen nöyryyttämisen jatkua?30.8.2025 14:31:58 EEST | Tiedote
Nasima Razmyar (SD) vaatii pääministeriä ja kokoomusta ilmaisemaan kantansa suorin sanoin ja vetämään johtopäätökset Teemu Keskisarjan ja Riikka Purran kohtuuttomista puheista.
SDP:n Perholehto: Hallituksen hätiköinti uhkaa murskata kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuuden29.8.2025 09:56:50 EEST | Tiedote
– Hallituksella on kahden vuoden näytöt asuntopolitiikassa: asunnottomuus kasvoi viime vuonna ensimmäistä kertaa 12 vuoteen, häätöjä on enemmän kuin korona-aikana – ja nyt oikeusasiamies varoittaa Valtion asuntorahaston (VAR) lakkauttamisen vaarantavan perusoikeudet. Vetoan hallitukseen: lukekaa saamanne lausuntopalautteet ja tehkää ainoa oikea johtopäätös – pistäkää hanke romukoppaan, jyrähtää SDP:n kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme