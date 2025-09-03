Rehtori Jari Ojala: Yhteistyö vahvistaa Jyväskylän asemaa
Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2025–2026 avajaispuhe 3.9.2025.
Kasvavassa kansainvälisessä kilpailussa Suomi, Keski-Suomi ja Jyväskylä menestyvät korkealla koulutuksella sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla, totesi rehtori Jari Ojala.
”Poliittiset valinnat eivät kuitenkaan ole tätä laajasti hyväksyttyä tavoitetta tukeneet.
Suomi on jäänyt pohjoismaisista verrokeistaan yliopistojen perusrahoituksessa: opiskelijakohtainen rahoitus on 20–30 prosenttia alempana kuin Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa.”
Ojalan mukaan tiistain budjettiriihen tulos oli kokonaisuutena helpotus suomalaiselle koulutusjärjestelmälle: koulutukseen ei kohdennettu sopeutustoimia.
Myös tutkimus- ja kehitysrahoitus kasvaa edelleen seuraavien kahden vuoden aikana merkittävästi, vaikka valtion T&K-panostusten kasvua alennetaan budjettiriihen linjausten mukaisesti vuosina 2026–2027 yhteensä yli 100 miljoonaa euroa.
Ojala muistutti miten tämän päivän päätöksillä varmistetaan, että Jyväskylän yliopisto on vahva, vaikuttava ja vetovoimainen myös tulevilla vuosikymmenillä.
Yliopisto on valmistellut korkeakoulukonsernia yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän kaupungin kanssa.
Konsernissa yliopistosta tulisi ammattikorkeakoulun enemmistöomistaja.
Konserni vahvistaa sekä yliopistoa että ammattikorkeakoulua sekä Jyväskylän ja koko Keski-Suomen asemaa koulutus- ja tutkimuskeskittymänä. Se mahdollistaa myös perus- ja soveltavan tutkimuksen paremman alueellisen vaikuttavuuden.
