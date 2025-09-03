Veikkaus Oy

Suomeen viisi yli 58 000 euron voittoa - Ylivieskaan 10,80 euron systeemillä 59 000 euron potti

3.9.2025 10:46:54 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Suomalaiset Toto-pelaajat voittivat lauantaina viisi yli 58 000 euron pottia Ruotsin Bergsåkerin Toto75-pelistä.

Suomalaisille pelaajille osui lauantaina Ruotsin Bergsåkerin Toto75-kierrokselta viisi täysosumaa. Täysosumien arvo nousi jackpotkierroksella 58 317 euroon. 

Nettipelaaja Ylivieskasta nappasi 10,80 euron taidokkkallaa systeemillä alavoittoineen 59 760 euron potin.

Ylivieskalaisen nettipelaajan voittosysteemi

1,8
1,2,9
3,5,6
2,4
4,5
1
2,3,7

Pelin hinta 10,80 euroa
Voitto 59 760 euroa

Lisäksi nettipelaaja Vantaalta voitti 154 euron systeemillä alavoittoineen 63 877 euroa sekä kolme täysosumaa osui erilaisiin porukkapeleihin, joissa oli mukana voittajia eri puolelta Suomea.

- Suomalaisten porukkapelivoitot osuivat helsinkiläisen nettipelaajan tekemään neljän osuuden porukkapeliin, tamperelaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeliin ja espoolaisen nettipelaajan viiden osuuden porukkapeliin. Onnittelut kaikille kierroksen taitaville ja onnekkaille suomalaisvoittajille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Tänään keskiviikon Vermon Toto65-kierroksella on 17 488 euron jackpot ja lauantaina Kaustisen Toto75-kierroksella on 70 000 euron jackpot. Lisäksi Veikkauksen Toto-kohteina ovat pelattavissa myös keskiviikon Ruotsin Toto86 ja lauantaina Ruotsin Toto75.

