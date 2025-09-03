Suomeen viisi yli 58 000 euron voittoa - Ylivieskaan 10,80 euron systeemillä 59 000 euron potti
Suomalaiset Toto-pelaajat voittivat lauantaina viisi yli 58 000 euron pottia Ruotsin Bergsåkerin Toto75-pelistä.
Suomalaisille pelaajille osui lauantaina Ruotsin Bergsåkerin Toto75-kierrokselta viisi täysosumaa. Täysosumien arvo nousi jackpotkierroksella 58 317 euroon.
Nettipelaaja Ylivieskasta nappasi 10,80 euron taidokkkallaa systeemillä alavoittoineen 59 760 euron potin.
Ylivieskalaisen nettipelaajan voittosysteemi
1,8
1,2,9
3,5,6
2,4
4,5
1
2,3,7
Pelin hinta 10,80 euroa
Voitto 59 760 euroa
Lisäksi nettipelaaja Vantaalta voitti 154 euron systeemillä alavoittoineen 63 877 euroa sekä kolme täysosumaa osui erilaisiin porukkapeleihin, joissa oli mukana voittajia eri puolelta Suomea.
- Suomalaisten porukkapelivoitot osuivat helsinkiläisen nettipelaajan tekemään neljän osuuden porukkapeliin, tamperelaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeliin ja espoolaisen nettipelaajan viiden osuuden porukkapeliin. Onnittelut kaikille kierroksen taitaville ja onnekkaille suomalaisvoittajille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Tänään keskiviikon Vermon Toto65-kierroksella on 17 488 euron jackpot ja lauantaina Kaustisen Toto75-kierroksella on 70 000 euron jackpot. Lisäksi Veikkauksen Toto-kohteina ovat pelattavissa myös keskiviikon Ruotsin Toto86 ja lauantaina Ruotsin Toto75.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
EM-koris: Jyväskylään 13 000 euron voitto Monivedosta3.9.2025 12:12:49 EEST | Tiedote
Suomi pelaa tänä iltana koripallon EM-kisojen viimeisen alkulohkon ottelunsa. Vastassa on Saksa. Koriksen EM-kisojen suurin voitto Veikkauksen vedonlyönnistä meni jakoon maanantaina Monivedosta.
Eurojackpotin päävoitto nousee 74 miljoonaan euroon - tänne osui lähes kahden miljoonan euron voitto2.9.2025 22:09:09 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 36/2025 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 74 miljoonaa euroa.
Jakomäen R-kioskissa 7 950 000 euron lottorivin pelannut voittaja: ”Tunnelma on katossa”1.9.2025 13:29:32 EEST | Tiedote
Lauantaina Lotossa löytyi kaksi täysosumaa. Voitot osuivat Helsingin Jakomäen Huokotien R-kioskissa rivinsä pelanneelle voittajalle sekä nettipelaajalle Karjaalle. Veikkaus pääsi onnittelemaan Jakomäen R-kioskissa rivinsä pelannutta voittajaa puhelimitse. Hän voitti 7 950 000 euroa.
Lotossa kaksi täysosumaa - 7 950 000 euron jättivoitot Helsinkiin ja Karjaalle30.8.2025 22:56:25 EEST | Tiedote
Loton hurja potti meni jakoon tämän illan arvonnassa, ja täysosumia löytyi kaksi kappaletta.
Susijengi murskasi Iso-Britannian – Suomalaisvedonlyöjät voittivat Veikkaukselta yli satatuhatta euroa29.8.2025 23:06:08 EEST | Tiedote
Suomen Susijengi on voittanut koripallon EM-kisojen kaksi ensimmäistä otteluaan. Perjantai-iltana Suomi murskasi Iso-Britannian selvin lukemin. Veikkauksen asiakkaat puolestaan voittivat Lauri Markkasen pistetehtailun myötä yli satatuhatta euroa Veikkaukselta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme