ENNAKKOTIEDOTE: Ranskassa yli miljoona kappaletta myynyt menestystietokirja saa lukijat katsomaan rikosviihdettä uusin silmin – Mitä kuolleet kertovat ilmestyy 8.9.
Belgialainen oikeuslääkäri Philippe Boxho on tehnyt 30-vuotisen uransa aikana yli 2500 ruumiinavausta. Murhia, jotka näyttävät itsemurhilta, omituisia onnettomuuksia ja ruumiita, jotka eivät olleetkaan kuolleita – kurkistus ruumiinavauspöydälle osoittaa, että totuus on usein tarua ihmeellisempää. Ranskan bestsellerlistalla jo lähes kaksi vuotta pysytellyt teos taustoittaa asiantuntevasti ja viihdyttävästi rikostutkinnan monimutkaisia menetelmiä ja kuolemaan liittyviä lääketieteellisiä ilmiöitä. Mitä kuolleet kertovat - Oikeuslääkärin tositapauksia (Gummerus) ilmestyy 8.9.
Mitä ruumiille tapahtuu kuoleman hetkellä ja sen jälkeen? Miten DNA:ta oikeasti kerätään rikospaikoilta? Miten hyönteiset auttavat arvioimaan kuolinhetken? Silmiä avaavassa teoksessaan Mitä kuolleet kertovat oikeuslääkäri ja alansa huippuasiantuntija Philippe Boxho tarttuu kaikkia meitä koskettavaan kysymykseen – kuolemaan – rehellisellä ja riuskalla otteella.
Teoksessa Boxho käyttää esimerkkeinä uransa oudoimpia tapauksia avatessaan kuolevassa kehossa tapahtuvia lääketieteellisiä ilmiöitä ja rikostutkinnan monimutkaisia menetelmiä. Uskomattomat tositarinat taustoittavat esimerkiksi sitä, miten kuolleesta kehosta voidaan päätellä kuolinaika ja mistä ominaisuuksista ruumis voidaan tunnistaa. Tapaukset pursuilevat kiehtovia ja yllättäviä faktoja ihmiskehosta ja oikeuslääketieteen historiasta.
Boxhon humoristinen ja selkeä kerronta popularisoi kovaa tiedettä helposti pureskeltavaan muotoon, mutta rivien välistä huokuu ennen kaikkea syvä kunnioitus kuolleita kohtaan:
Kuolleet ansaitsevat kunnioittavan kohtelun siinä missä elävätkin ihmiset, ja olen aina ajatellut, että juuri tuon kunnioituksen vuoksi minä tutkin vainajan ja teen hänelle ruumiinavauksen saadakseni selville, mistä kuolema johtui. Ei kannata yllättyä siitä, että kerron näitä tarinoita humoristiseen sävyyn. Se ei missään nimessä johdu kunnioituksen puutteesta. Kuolema itsessään ja se, millaisessa tilanteessa se saapuu, voi näyttäytyä huvittavassa valossa, mutta vainajasta ei koskaan tehdä pilaa.
Mitä kuolleet kertovat avaa tarkkanäköisesti sitä, kuinka tosielämässä rikostutkintaan liittyvät toimenpiteet, kuten DNA:n kerääminen, sormenjälkien analysointi tai ruumiin hajoamisen vaiheiden tarkastelu, eroavat merkittävästi televisiossa ja elokuvissa nähtävien rikostutkijoiden toimista. Tämän kirjan lukemisen jälkeen niin elämä, kuolema kuin rikosviihdekin näyttäytyvät täysin uudenlaisessa valossa.
Philippe Boxho (s. 1965) on belgialainen oikeuslääkäri, kriminologi ja oikeuslääketieteen professori. Hänen kirjansa ovat paisuneet kansainväliseksi ilmiöksi, ja niitä on myyty pelkästään Ranskassa yli miljoona kappaletta. Mitä kuolleet kertovat on Belgian kaikkien aikojen menestynein tietokirja, ja kirjan käännösoikeudet on myyty 20 kielialueelle.
Philippe Boxho: Mitä kuolleet kertovat – Oikeuslääkärin tositapauksia
alkuteos Les morts ont la parole
suomentanut Maija Heikinheimo
204 sivua
ilmestyy painettuna 8.9., ääni- ja e-kirjana 2.10. Äänikirjan lukija Simo Häkli.
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Miia Martikainen, viestinnän asiantuntija, p. 050 432 8600, miia.martikainen@gummerus.fi
Miia Martikainen, viestinnän asiantuntija, p. 050 432 8600, miia.martikainen@gummerus.fi
