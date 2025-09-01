ENNAKKOTIEDOTE: Ranskassa yli miljoona kappaletta myynyt menestystietokirja saa lukijat katsomaan rikosviihdettä uusin silmin – Mitä kuolleet kertovat ilmestyy 8.9.

Mitä ruumiille tapahtuu kuoleman hetkellä ja sen jälkeen? Miten DNA:ta oikeasti kerätään rikospaikoilta? Miten hyönteiset auttavat arvioimaan kuolinhetken? Silmiä avaavassa teoksessaan Mitä kuolleet kertovat oikeuslääkäri ja alansa huippuasiantuntija Philippe Boxho tarttuu kaikkia meitä koskettavaan kysymykseen – kuolemaan – rehellisellä ja riuskalla otteella.

Teoksessa Boxho käyttää esimerkkeinä uransa oudoimpia tapauksia avatessaan kuolevassa kehossa tapahtuvia lääketieteellisiä ilmiöitä ja rikostutkinnan monimutkaisia menetelmiä. Uskomattomat tositarinat taustoittavat esimerkiksi sitä, miten kuolleesta kehosta voidaan päätellä kuolinaika ja mistä ominaisuuksista ruumis voidaan tunnistaa. Tapaukset pursuilevat kiehtovia ja yllättäviä faktoja ihmiskehosta ja oikeuslääketieteen historiasta.

Boxhon humoristinen ja selkeä kerronta popularisoi kovaa tiedettä helposti pureskeltavaan muotoon, mutta rivien välistä huokuu ennen kaikkea syvä kunnioitus kuolleita kohtaan:

Kuolleet ansaitsevat kunnioittavan kohtelun siinä missä elävätkin ihmiset, ja olen aina ajatellut, että juuri tuon kunnioituksen vuoksi minä tutkin vainajan ja teen hänelle ruumiinavauksen saadakseni selville, mistä kuolema johtui. Ei kannata yllättyä siitä, että kerron näitä tarinoita humoristiseen sävyyn. Se ei missään nimessä johdu kunnioituksen puutteesta. Kuolema itsessään ja se, millaisessa tilanteessa se saapuu, voi näyttäytyä huvittavassa valossa, mutta vainajasta ei koskaan tehdä pilaa.

Mitä kuolleet kertovat avaa tarkkanäköisesti sitä, kuinka tosielämässä rikostutkintaan liittyvät toimenpiteet, kuten DNA:n kerääminen, sormenjälkien analysointi tai ruumiin hajoamisen vaiheiden tarkastelu, eroavat merkittävästi televisiossa ja elokuvissa nähtävien rikostutkijoiden toimista. Tämän kirjan lukemisen jälkeen niin elämä, kuolema kuin rikosviihdekin näyttäytyvät täysin uudenlaisessa valossa.

Philippe Boxho (s. 1965) on belgialainen oikeuslääkäri, kriminologi ja oikeuslääketieteen professori. Hänen kirjansa ovat paisuneet kansainväliseksi ilmiöksi, ja niitä on myyty pelkästään Ranskassa yli miljoona kappaletta. Mitä kuolleet kertovat on Belgian kaikkien aikojen menestynein tietokirja, ja kirjan käännösoikeudet on myyty 20 kielialueelle.

Philippe Boxho: Mitä kuolleet kertovat – Oikeuslääkärin tositapauksia

alkuteos Les morts ont la parole

suomentanut Maija Heikinheimo

204 sivua

ilmestyy painettuna 8.9., ääni- ja e-kirjana 2.10. Äänikirjan lukija Simo Häkli.

