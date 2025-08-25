50. Cruising Pre-Party -juhlatapahtuma Helsinki-Malmin lentoasemalla 5.9.2025
Helsinki-Malmin lentoaseman Cruising Pre-Party tapahtumat järjestää Finnish Hot Rod Association FHRA ry. Cruising Pre-Party on yhdistyksen ilmaistapahtuma, jonne sekä harrasteajoneuvoilijat että yleisö voivat tulla maksutta.
Ensimmäinen Cruising Pre-Party -tapahtuma järjestettiin vuonna 2014, ja sen tavoitteena on tuoda kulttuuria esille ajoneuvojen, elämäntyylien ja yhteisöjen avulla.
Tapahtumissa on nähtävillä paljon erilaisia harrasteajoneuvoja. Omat alueet ovat amerikkalaisille autoille, moottoripyörille ja muun merkkisille ajoneuvoille (europpalaiset, japanilaiset yms. harrasteautot).
Tapahtuma-alue on avoinna kello 17-22. Sisäänajoväylä on pohjoisesta (Suurmetsäntie). Tapahtuma-alueella on Street Foodia, anniskelualue, myyntikojuja ja wc:t.
FHRA Cruising Pre-Party't järjestetään kuukauden ensimmäinen perjantai toukokuusta syyskuuhun. Tapahtumien järjestelyissä on ollut apuna yhdistyksen jäsenkerhot. Esimerkiksi juhlatapahtuman liikenteenohjauksesta vastaa Riceracing Team (RR-Team), jonka kotipaikka on Vantaa.
Juhlatapahtumassa palkitaan ajoneuvojen TOP10. Erillistä palkintojenjatkotilaisuutta ei ole, vaan muistopalkinnot ojennetaan ajoneuvojen omistajille.
Jokainen osallistuja on omilla teoillaan vaikuttamassa Cruising Pre-Party -tapahtumien jatkuvuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että pelastustiet on jätettävä vapaiksi ja burnikset ovat ehdottomasti kiellettyjä.
Järjestyksessään viideskymmenes juhlatapahtuma tuo paikalle YLEn, joka lähettää paikan päältä suorana Radio Suomen legendaarisen Puhelinlangat laulaa -puhelintoivekonsertin kello 18-21. Toiveita voi esittää lähetykseen osoitteessa https://yle.fi/aihe/a/20-205684
***
Stadin Cruising –info
Stadin cruising on autoharrastajien spontaani perinne, jossa kokoonnutaan Helsingin Kauppatorille joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina – ympäri vuoden, ilman virallista järjestäjää. Se on pääkaupunkiseudun ajoneuvoharrastajien yhteinen kulttuuriperintö.
Stadin cruisingilla on pitkät perinteet, ja nykyisessä muodossaan harrasteajoneuvoilijat ovat kokoontuneet vuodesta 1983 lähtien.
Martti Luoso, näyttelypäällikkö, martti.luoso@fhra.fi / 040 163 2054
Jukka Salminen, viestintä ja tiedotus, jukka.salminen@fhra.fi / 040 641 8029
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972.
