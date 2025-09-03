Meriluoto: Oikeistohallitus nosti kädet pystyyn massatyöttömyyden keskellä

– Oikeistohallitus nosti kädet pystyyn massatyöttömyyden keskellä. Riihessä linjatut työllisyystoimet ovat näpertelyä ja samalla hallitus päätti entisestään syventää rakennusalan ahdinkoa romuttamalla kohtuuhintaisen asuntotuotannon, Meriluoto sanoo.

Vasemmistoliitto on toistuvasti esittänyt rakennusalan pelastuspakettia, jossa lisättäisiin etenkin kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Hallituksen päätöksien myötä korkotukilainojen myöntämisvaltuudet ja sitä kautta kohtuuhintainen asuntotuotanto putoaa vuoteen 2027 mennessä noin neljännekseen aiemmasta tasosta.

– Oikeistohallituksen politiikka on johtanut paitsi Euroopan huonoimpaan työllisyyskehitykseen, myös asunnottomuuden kasvuun ja tilanne uhkaa edelleen pahentua. Surkeista tuloksista huolimatta hallitus näyttää edelleen uskovan, että sosiaaliturvaleikkaukset ja työntekijöiden aseman heikentäminen tuovat lisää työpaikkoja, Meriluoto sanoo.

Meriluoto muistuttaa oikeistohallituksen leikanneen nuorten kuntoutuksesta, työllisyysmäärärahoista ja palkkatuesta, mikä näkyy nyt työllisyyspalveluiden heikkona saatavuutena. Palveluiden käyttö on laskenut 17 prosenttiyksikköä vuodessa samalla kun työttömyys on kasvanut ja pitkittynyt. Hallitus on lisäksi poistanut työttömyysturvan ja asumistuen suojaosan, mikä on vaikeuttanut lyhytkestoisen ja osa-aikaisen työn vastaanottamista.

– Monissa kunnissa palkkatukirahat ovat loppuneet jo alkuvuodesta, mikä vaikuttaa suoraan pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun. Nyt tarvittaisiin panostuksia työllisyyspalveluihin ja aidosti kannustavia uudistuksia, kuten työttömyysturvan ja asumistuen suojaosan palauttaminen, Meriluoto sanoo.