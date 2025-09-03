Okko Kamu johtamaan Eroican Lohjalle

Syyskuun viimeisenä torstaina 25.9.2025 klo 19 Laurentius-salissa Lohjan kaupunginorkesterin Sunrise Serenade -konsertissa aurinko nousee Aulis Sallisen musiikin voimalla juhlistamaan keväällä 90 vuotta täyttänyttä säveltäjälegendaa.

Konsertin nimiteos, Sunrise Serende, syntyi sen jälkeen, kun Sallinen oli saanut valmiiksi aiheeltaan varsin raskaan Kullervo-oopperansa. Tähän aikaan ajoittuu Sallisen elämässä yksi niistä hetkistä, jolloin säveltäjän luottamus omiin kykyihin oli koetuksella. Valonsäde, joka veti säveltäjän ylös alhosta, oli Sallisen seuraava teos, Sunrise Serenade, jonka mieltä parantavan vaikutuksen voi jokainen kuulija kokea.

Konsertissa kuullaan myös Sallisen teos Kamarimusiikki III (Don Juanquijoten yölliset tanssit). Sunrise Serenade voidaan nähdä jatkeena tälle teokselle, jossa Sallinen yhdistää kaksi traagista fiktiohahmoa, naistenmies-seikkailija Don Juanin ja tuulimyllyjä vastaan taistelleen, surullisen hahmon ritari, Don Quijoten yölliset retket yhdeksi vallan päättömäksi tanssipotpuriksi. Tästä teoksesta on muodostunut Aulis Sallisen yksi soitetuimmista kappaleista, jonka jokainen uusi sellistisukupolvi löytää ja ottaa omakseen. Tässä konsertissa Don Juanquijoten omaperäisiä tansseja tulkitsee Jan-Erik Gustafsson, yksi kansainvälisesti kysytyimpiä sellistejämme. Gustafssonin solistiura sai vauhtia hyvän sijoituksen myötä EBU:n nuorten muusikoiden kilpailussa Kööpenhaminassa 1986, ja hän on siitä lähtien ollut maailmanlaajuisesti kysytty esiintyjä sekä solistina että kamarimuusikkona.

Konsertti päättyy Beethovenin Eroica-sinfonian juhlaviin säveliin. Sinfonia on nykyään jo niin klassikko, että sen vallankumouksellisuutta on vaikea välillä käsittää. Eroican on sanottu olevan musiikinhistorian vedenjakaja. On sanottu, ettei kukaan säveltäjä Eroican syntymän jälkeen ole voinut jättää teosta huomiotta. Eroica on suurin yksittäinen askel, jonka yksittäinen säveltäjä on musiikin historiassa koskaan tehnyt. Tämän koko herooisen konserttipaketin tulee Lohjalle johtamaan Suomen suuri kapellimestarilegenda Okko Kamu, jonka uran vaiheita ja ansioluetteloa lukiessa alkaa väkisinkin hengästyttää. Kamun johtamista on luonnehdittu spontaaniksi, herkäksi ja varmaotteiseksi. Sellainen hän on ollut omassa elämässäänkin: innokkaana, uteliaana ja tarmoa täynnä uusiin haasteisiin tarttuvana kapellimestarina hän on ehtinyt saada paljon aikaiseksi: pelkästään levytyksiä hänellä on yli sata. Eikä maestron vauhti ole hidastunut mihinkään, vaikka virallisista toimistaan Kamu onkin jo eläköitynyt vuonna 2017.

Lippuja konserttiin ostat edullisemmin ennakkoon NetTicketistä ja NeTTicket myyntipisteistä, kuten Lohjan ja Nummela Prismojen infoista hintaan 22 / 27 €. Ovelta lipunhinta on kaikille 31 €.