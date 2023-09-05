Suomen ensimmäinen lämpöpumppulämmittäjille suunniteltu sähkösopimus markkinoille – lähes 800 kotitaloutta mukana kehityksessä

Lähes 800 Väreen asiakasta osallistui uuden sähkösopimuksen kehitykseen

Suomessa on käytössä jo yli 1,6 miljoonaa lämpöpumppua – enemmän suhteessa väkilukuun kuin lähes missään muualla maailmassa. Vuonna 2024 asennustahti oli yli kymmenkertainen Iso-Britanniaan verrattuna. Silti suuri osa suomalaiskodeista ei vielä hyödynnä lämpöpumppujensa täyttä säästöpotentiaalia.

Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetty Älysäästösopimus on suunniteltu ratkaisemaan tätä ongelmaa. Kyseessä on uudenlainen kiinteähintainen sähkösopimus, johon sisältyy Kapacity.io Cloud -teknologiaan perustuva lämpöpumpun älyohjauspalvelu. Palvelu soveltuu koteihin, joissa on internetiin yhdistettävä maalämpö-, ilma-vesi-, ilmalämpö- tai poistoilmalämpöpumppu.

Älyohjaus huomioi sään, asumistottumukset ja kodin lämmönvaraavuuden. Lämmitys ohjautuu automaattisesti sähkösopimuksen edullisemmille hintajaksoille, mikä tuo säästöä ilman, että asiakkaan tarvitsee itse tehdä, seurata tai säätää mitään. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja vaivatonta – jopa 90 % lämpöpumpuista voidaan liittää suoraan palveluun.

”Älysäästösopimuksen kehittämiseen osallistui asiakastutkimuksen kautta lähes 800 asiakastamme, joista suurin osa kokeneita lämpöpumppulämmittäjiä. Kyseessä on markkinoiden älykkäin ja perinteistä kiinteähintaista sopimusta edullisempi vaihtoehto lämpöpumppulämmittäjille, jotka haluavat säästöjä ilman omaa vaivannäköä ja hintojen seuraamista”, kertoo Väreen Business Manager Krista Jaatinen-Koskela.

Uusi yhteistyö tuo älyohjauksen yhä useamman lämpöpumppukodin käyttöön

Lämmityskauden lähestyessä Väre ja LämpöYkkönen ovat aloittaneet yhteistyön, jonka ansiosta yhä useampi lämpöpumpun omistaja voi hyödyntää älykästä ohjauspalvelua.

LämpöYkkönen liittää lähes kaikki asentamansa maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumput verkkoon sekä muut lämpöpumput tarpeen ja yhteensopivuuden mukaan. Useimmat lämpöpumput toimivat palvelun kanssa sellaisenaan. Mikäli pumppu ei ole internetiin yhdistettävissä, ongelma ratkeaa helposti erikseen asennettavalla lisävarusteella.

”Ajoitus on erinomainen tällaisen sähkösopimuksen tuomiseksi markkinoille. Suomessa ollaan edelläkävijöitä niin lämpöpumppujen käytön määrässä kuin älykkäiden ominaisuuksien hyödyntämisessä. Lämpöpumpun ”polttoaineena” eli käyttövoimana toimii sähkö, joten on tärkeää, että lämpöpumpun toiminta joustaa sähkösopimuksen hinnoittelun mukaan”, toteaa LämpöYkkösen toimitusjohtaja Veli-Matti Hautakoski.

”Tuleva yhteistyömme nostaa lämpöpumpun omistajan edut uudelle tasolle. Suomi on jo ennestään Euroopan kärkimaita lämpöpumppujen hyödyntäjänä. Tämä vahvistaa entisestään Suomen asemaa lämpöpumppujen suurvaltana”, summaa Hautakoski.