Mainiokodit rakentaa uuden ikääntyneiden asumispalveluyksikön Kokkolaan
Ikääntyneiden asumispalveluita tuottava Mainiokodit avaa täysin uuden asumispalveluyksikön Kokkolaan Kimalaisenpolulle loppuvuodesta 2026. Rakennustyöt alkavat elokuussa 2025.
Uuteen Mainiokotiin valmistuu 50 ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa.
– Uusi yksikkö valmistuu Koivuhaan alueelle luonnonkauniiseen ympäristöön hyvien kulkuyhteyksien varrelle, kertoo Mainiokotien Länsi-Suomen palvelujohtaja Sari Autio.
Väestö Keski-Pohjanmaan alueella ikääntyy vauhdilla ja uudella asumispalveluyksiköllä vastataan kasvaviin palvelutarpeisiin.
– Olemme suunnitelleet hoivakodin pohjan siten muuntojoustavaksi, että yksikössä voidaan tuottaa niin ympärivuorokautista palveluasumista kuin myös yhteisöllistä asumista. Kotiin tulee myös valmistuskeittiö, viihtyisät yhteiset tilat sekä turvallinen piha-alue, Autio päättää.
Yksikön odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2026.
Lisätietoja:
Mainiokodit, Länsi-Suomen palvelujohtaja Sari Autio, sari.autio@mainiokodit.fi, puh. 040 0930186
Avainsanat
Mainiokodit
Mainiokodit on ikääntyneiden asumispalveluiden laatujohtaja Suomessa. Mainiokodeilla on noin sata hoivakotia eri puolilla Suomea, joissa on yli 4 000 asukaspaikkaa. Mainiokodit kuuluu Mehiläinen-konserniin. www.mainiokodit.fi
