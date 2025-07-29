Mainiokodit

Mainiokodit rakentaa uuden ikääntyneiden asumispalveluyksikön Kokkolaan

3.9.2025 11:39:05 EEST | Mainiokodit | Tiedote

Ikääntyneiden asumispalveluita tuottava Mainiokodit avaa täysin uuden asumispalveluyksikön Kokkolaan Kimalaisenpolulle loppuvuodesta 2026. Rakennustyöt alkavat elokuussa 2025.

Uuteen Mainiokotiin valmistuu 50 ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa.

– Uusi yksikkö valmistuu Koivuhaan alueelle luonnonkauniiseen ympäristöön hyvien kulkuyhteyksien varrelle, kertoo Mainiokotien Länsi-Suomen palvelujohtaja Sari Autio.

Väestö Keski-Pohjanmaan alueella ikääntyy vauhdilla ja uudella asumispalveluyksiköllä vastataan kasvaviin palvelutarpeisiin.

– Olemme suunnitelleet hoivakodin pohjan siten muuntojoustavaksi, että yksikössä voidaan tuottaa niin ympärivuorokautista palveluasumista kuin myös yhteisöllistä asumista. Kotiin tulee myös valmistuskeittiö, viihtyisät yhteiset tilat sekä turvallinen piha-alue, Autio päättää.  

Yksikön odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2026.

Lisätietoja:

Mainiokodit, Länsi-Suomen palvelujohtaja Sari Autio, sari.autio@mainiokodit.fi, puh. 040 0930186

Avainsanat

mainiokoditkokkolaikääntyneiden palvelut

Mainiokodit

Mainiokodit on ikääntyneiden asumispalveluiden laatujohtaja Suomessa. Mainiokodeilla on noin sata hoivakotia eri puolilla Suomea, joissa on yli 4 000 asukaspaikkaa. Mainiokodit kuuluu Mehiläinen-konserniin. www.mainiokodit.fi

