Velkajarrulaki – kohti ikuista talouskuria?
Uuden talousajattelun keskuksen 4.9. tilaisuudessa velkajarrusta keskustelevat UTAKin toiminnanjohtaja Lauri Holappa, Tampereen yliopiston apulaisprofessori Elina Aaltio ja valtiovarainministeriön finanssineuvos Seppo Orjasniemi.
Aika: torstai 4.9. klo 16.30.-18.00.
Paikka: Musiikkitalon terassilämpiö (Mannerheimintie 13a, 00100, Helsinki)
Hallitus on antamassa syksyllä eduskunnan käsittelyyn historiallisesti merkittävän velkajarrulain. Laki pakottaisi tulevat hallitukset tavoittelemaan 40 prosentin julkista velkasuhdetta, kun velkasuhde tällä hetkellä on yli 80 prosentissa. Tavoitteeseen pääsemiseksi hallituksen olisi sopeutustoimillaan pyrittävä joka vuosi alentamaan velkasuhdetta vähintään yhden prosenttiyksikön edestä. Hallituksen omassa esitysluonnoksessa puhutaan jopa 50 vuoden sopeutusurasta. Uuden talousajattelun keskus (UTAK) on arvioinut simulaatioissaan, että velkajarrulaki voi johtaa kituliaan kasvun olosuhteissa jopa pitkälle yli 10 miljardin euron hallituskausikohtaisiin sopeutusvaateisiin. UTAKin keskustelutilaisuudessa velkajarruesitystä perataan niin taloudellisten kuin sosiaalipoliittisten vaikutusten näkökulmasta.
Ohjelma:
16.30–16.50 Lauri Holappa, toiminnanjohtaja, UTAK: Velkajarrulaki, päättymätön sopeutus ja talouskasvu
16.55–17.15 Elina Aaltio, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto: Jatkuvan talouskurin vaikutukset palvelujärjestelmään
17.20–17.30: Seppo Orjasniemi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö: Kommenttipuheenvuoro
17.30–18.00: Kysymyksiä ja keskustelua alustajien kanssa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti AlajaUuden talousajattelun keskus ryPuh:0401952041antti.alaja@utak.fi
Lauri HolappaToiminnanjohtajaPuh:0442486540lauri.holappa@utak.fi
Uuden talousajattelun keskus
Uuden talousajattelun keskus (UTAK) on progressiivinen ajatushautomo, jonka pyrkimyksenä on keynesiläisen hyvinvointivaltion päivittäminen 2020-luvulle. UTAKin yhteiskunnallisia tavoitteita ovat demokratia, täystyöllisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä pienet varallisuus- ja tuloerot.
