Vasemmistoliitto

Honkasalo: Hallitus kiihdyttää jälleen metsien hakkuita kestävyydestä piittaamatta

3.9.2025 11:45:52 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Hallitus päätti budjettiriihessään sopeuttaa valtion taloutta nostamalla jälleen kerran Metsähallituksen tuloutustavoitetta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi päätöstä.

kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kuva: Antti Yrjönen

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan puun korkeampi hinta johtaa siihen, että samalla hakkuumäärällä saadaan isompi tuotto. Korkeampi tuloutustavoite ei siis johtaisi lisähakkuisiin.

– Tutkijayhteisö on jo vuosikymmenien ajan varoitellut, että hakkuutaso Suomessa on liian korkea. Puuntuotannollinen kestävyys, ekologisesta kestävyydestä puhumattakaan, on ylitetty heittämällä, Honkasalo sanoo.

– Vaikka Essayahin arvio pitäisi paikkansa eikä Metsähallituksen tuloutustavoitteen nosto johtaisikaan lisähakkuisiin, tällainen keskustelu on taantunutta. Meidän pitäisi puhua keinoista hakkuiden vähentämiseksi ja metsien elvyttämiseksi, Honkasalo jatkaa.

Nykyinen hakkuutaso on tutkitusti johtanut metsien hiilinielujen romahtamiseen. Metsämaat ovat Suomessa kääntyneet peräti päästölähteeksi, ja tähän on johtanut erityisesti liian korkea hakkuutaso.

Honkasalon mukaan hallituksen metsäpolitiikka on äärimmäisen lyhytnäköistä: sellu- ja paperiteollisuutta avitetaan takomaan lyhyen aikavälin voittoja pidemmän aikavälin ilmasto- ja ympäristökehityksistä piittaamatta.

– Hallitus on eri päätöksillään, kuten metsävähennyksen korottamisella ja tieteenvastaisilla vanhojen metsien suojelukriteereillä vain kannustanut entistä suurempiin ja laajempiin hakkuisiin. Tässä tehdään pahaa jälkeä niin ilmastolle ja ympäristölle kuin metsäteollisuudelle itselleenkin. Eikä unohdeta tavallisia suomalaisia mökkeilijöitä ja metsässä virkistäytyjiä, Honkasalo sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye