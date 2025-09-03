Honkasalo: Hallitus kiihdyttää jälleen metsien hakkuita kestävyydestä piittaamatta
Hallitus päätti budjettiriihessään sopeuttaa valtion taloutta nostamalla jälleen kerran Metsähallituksen tuloutustavoitetta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi päätöstä.
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan puun korkeampi hinta johtaa siihen, että samalla hakkuumäärällä saadaan isompi tuotto. Korkeampi tuloutustavoite ei siis johtaisi lisähakkuisiin.
– Tutkijayhteisö on jo vuosikymmenien ajan varoitellut, että hakkuutaso Suomessa on liian korkea. Puuntuotannollinen kestävyys, ekologisesta kestävyydestä puhumattakaan, on ylitetty heittämällä, Honkasalo sanoo.
– Vaikka Essayahin arvio pitäisi paikkansa eikä Metsähallituksen tuloutustavoitteen nosto johtaisikaan lisähakkuisiin, tällainen keskustelu on taantunutta. Meidän pitäisi puhua keinoista hakkuiden vähentämiseksi ja metsien elvyttämiseksi, Honkasalo jatkaa.
Nykyinen hakkuutaso on tutkitusti johtanut metsien hiilinielujen romahtamiseen. Metsämaat ovat Suomessa kääntyneet peräti päästölähteeksi, ja tähän on johtanut erityisesti liian korkea hakkuutaso.
Honkasalon mukaan hallituksen metsäpolitiikka on äärimmäisen lyhytnäköistä: sellu- ja paperiteollisuutta avitetaan takomaan lyhyen aikavälin voittoja pidemmän aikavälin ilmasto- ja ympäristökehityksistä piittaamatta.
– Hallitus on eri päätöksillään, kuten metsävähennyksen korottamisella ja tieteenvastaisilla vanhojen metsien suojelukriteereillä vain kannustanut entistä suurempiin ja laajempiin hakkuisiin. Tässä tehdään pahaa jälkeä niin ilmastolle ja ympäristölle kuin metsäteollisuudelle itselleenkin. Eikä unohdeta tavallisia suomalaisia mökkeilijöitä ja metsässä virkistäytyjiä, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
