Presidentti Stubb Venäjän hyökkäyssotaa ja tukea Ukrainalle käsitteleviin kokouksiin Kööpenhaminassa ja Pariisissa
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 58/2025
3.9.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu keskiviikkona 3. syyskuuta 2025 Kööpenhaminassa järjestettävään kokoukseen, jonka aiheina ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, rauhanponnistelut ja tuki Ukrainalle muun muassa halukkaiden koalition kautta. Kokoukseen osallistuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden (NB8) johtajat sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Torstaina 4. syyskuuta presidentti Stubb osallistuu halukkaiden koalition kokoukseen Pariisissa. Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle, turvallisuusjärjestelyt sekä ponnistelut oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan.
