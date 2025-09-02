Presidentti Stubb Venäjän hyökkäyssotaa ja tukea Ukrainalle käsitteleviin kokouksiin Kööpenhaminassa ja Pariisissa

Avoimet ovet tasavallan presidentin kesäasunnossa Kultarannassa 1.9.2025 15:21:53 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 56/2025 1.9.2025 Yleisöllä on mahdollisuus tutustua tasavallan presidentin kesävirka-asuntoon, Naantalissa sijaitsevaan Kultarantaan maanantaina 8. syyskuuta 2025 klo 12–18. Tutustumiskierros on avoin Kultarannan portille klo 17 mennessä saapuville vierailijoille. Kierroksella tutustutaan ensin Kultarannan muotopuutarhaan. Puutarhasta reitti jatkuu Kultarannan päärakennukselle Graniittilinnalle, jossa yleisö pääsee tutustumaan alakerran edustustiloihin. Graniittilinnassa on mahdollisuus kurkistaa presidentin työhuoneeseen ja tutustua alahalliin, Tähtikabinettiin, Siniseen verantaan sekä ruokasaliin. Takaisin Kultarannan portille palataan muotopuutarhan reunaa, niin kutsuttua Ketjua pitkin. Käytännön ohjeita tutustumiskierrokselle: Sisäänkäynti yleisökierrokselle on osoitteessa Kordelininkatu 1, Naantali. Kultarannan portit avataan maanantaina 8. syyskuuta 2025 klo 12. Kierrokselle otetaan portille klo 17 mennessä saapuvat vierailijat. Ennakkoilmoi