TEK: Budjettiriihi toi toivoa työttömille, mutta TKI-rahoituksesta peruuttelu on pettymys

3.9.2025

Työttömyysturvalla opiskelun helpottaminen on hallituksen budjettiriiheltä erinomainen päätös. TKI-rahoituksen kasvun taittaminen iskee kuitenkin tarpeettomasti kasvuun ja tuottavuuteen.

Suvi-Tuuli Kankaanpää

Suomen hallituksen budjettiriihen tuloksissa ei ollut suuria yllätyksiä. Kupruna kokonaisuudessa hiertää edelleen ay-jäsenmaksun verovähennyksen poistaminen, joka on käytännössä veronkiristys.

”Tämä on mielestäni hallituksen pääasiallista, verotuksen huojentamiseen pyrkivää linjaa vastaan. Ehdotus on myös ristiriidassa hyvän verojärjestelmän periaatteiden kanssa. Jäsenmaksut ovat tulonhankkimiseen liittyviä menoja eikä niitä saisi asettaa perusteettomasti epäedulliseen asemaan muuhun tulonhankintaan verrattuna”, sanoo TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Hallitus päätti budjettiriihessään pitää kiinni puolueiden yhdessä sopimasta TKI-tavoitteesta, jonka mukaan valtion osuus TKI-menoista on 1,2 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2030. Rahoituslakia kuitenkin päivitetään vastaamaan heikentynyttä talousennustetta jo nyt, vaikka lain mukaisesti se olisi pitänyt tehdä vasta vuonna 2028.

”TKI-rahoituksen kannalta tämä on valitettavaa, sillä päätöksen vuoksi rahoitus kasvaa yhteensä yli 100 miljoonaa euroa ennalta sovittua vähemmän vuosien 2026 ja 2027 aikana”, sanoo Jokinen.

”Nyt olisi äärimmäisen tärkeää saada nostettua ihmisten sekä yritysten luottamusta kasvuun ja tuottavuuteen. Vain niiden avulla voimme pitää huolta esimerkiksi lapsistamme, vanhuksistamme ja terveydenhuollostamme. Mitkä tahansa rahoitusvähennykset TKI-toimintaan ovat tätä tavoitetta vastaan”, TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela painottaa.

Hallitus päätti lisäksi parantaa työttömien mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen. Työttömyysturvalakia tullaan muuttamaan niin, että yli 25-vuotiailla olisi oikeus opiskella avoimissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa menettämättä työttömyysetuuttaan. Heinäkuun lopussa työttömiä oli yli 320 000, joista korkeakoulutettuja reilut 63 000.

”TEKin pitkäaikainen tavoite on ollut helpottaa opiskelua työttömyysturvalla, joten tämä on ehdottomasti positiivinen uutinen. Erityisesti tässä työllisyystilanteessa kyseessä tarpeellinen kädenojennus työttömille”, Nokela sanoo.

Tekniikan akateemiset TEK on tekniikan alan yliopistokoulutettujen etu- ja palvelujärjestö. Jäsenet ovat tekniikan, tietojenkäsittelyn, arkkitehtuurin tai luonnontieteiden yliopistotutkinnon suorittaneita ja näiden alojen opiskelijoita. TEK tukee jäseniään työuralla, edistää ammattikunnan osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Noin 80 000 jäsenellään TEK on Akavan toiseksi suurin jäsenliitto ja Suomen kahdeksanneksi suurin ammattiliitto.

