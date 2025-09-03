SDP:n Johan Kvarnström: Purran pahimpien esitysten pysäyttäminen ei riitä – päinvastoin se osoittaa, kuinka alas hallitus on riman asettanut

– Meillä on ollut tilanne, jossa on pohdittu esimerkiksi sitä, aikooko hallitus tehdä lisää leikkauksia sosiaali- ja terveysjärjestöiltä. Nyt näin ei onneksi käynyt, mutta kysymyksen pitäisi olla, miksi hallitus ei peräänny jo tehdyistä leikkauksista sen sijaan, että se priorisoi veronalennuksia, joista hyötyvät ennen kaikkea varakkaat, Kvarnström sanoo.

Hän peräänkuuluttaa oikeudenmukaisempia tapoja sopeuttaa taloutta ja vahvistaa tavallisten ihmisten ostovoimaa sekä toimia työllisyyden parantamiseksi, tekoja ympäristön ja ilmaston eteen, pitkäjänteisiä panostuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja tukea kunnille.

– Oli odotettua ja hyvä, että Purran kaikkein tuhoisimmat ehdotukset pysäytettiin budjettineuvotteluissa. Tarvitsemme kuitenkin hallituksen, jolla on korkeampi tavoitetaso kuin se, että se sisäisesti onnistuu pysäyttämään pahimmat perussuomalaisten esitykset. Ei ole mikään sankariteko olla pahentamatta ongelmia, jotka on itse luonut hyväksymällä tämän hallituskoalition, Kvarnström sanoo.

Hänen mielestään on valitettavaa, että meillä on hallitus, joka joutuu pinnistelemään löytääkseen yhteisymmärryksen niinkin perustavanlaatuisessa kysymyksessä kuin rasismissa.

– Tarvitsemme investointeja infrastruktuuriin ja hyvinvointiin, tarvitsemme työelämäpolitiikkaa, joka luo luottamusta, tasapainoa ja yhteistyötä, ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä tarvitsemme ylimmän poliittisen johdon, jolla on toisenlaiset arvot kuin Orpon–Purran hallituksella. Nyt koko hallitukselle on ok, ettei Keskisarjan ulostuloilla ole mitään seurauksia. Farssi siis jatkuu. Suomen on pystyttävä parempaan, sanoo Johan Kvarnström.