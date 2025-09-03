Veikkaus Oy

EM-koris: Jyväskylään 13 000 euron voitto Monivedosta

3.9.2025 12:12:49 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Suomi pelaa tänä iltana koripallon EM-kisojen viimeisen alkulohkon ottelunsa. Vastassa on Saksa. Koriksen EM-kisojen suurin voitto Veikkauksen vedonlyönnistä meni jakoon maanantaina Monivedosta.

Veikkauksen EM-koriskohteiden suurin yksittäinen voitto meni jakoon maanantaina Monivedosta, jossa oli kohteina Suomi-Liettua 78-81 ja Serbia-Tšekki 82-60. 

Nettipelaaja Jyväskylästä oli pelannut Monivetoon järjestelmän, johon osuivat otteluiden oikeat tulokset 0,10 euron panoksella. Voitoksi tuli 13 498 euroa. Voitto on toistaiseksi suurin EM-koriksen yksittäinen voitto Veikkauksen kohteista.

Tänä iltana Suomen Susijengi pelaa alkulohkonsa viimeisen ottelun. Suomi kohtaa Saksan klo 20.30 alkaen Tampereella Nokia Areenalla.

EM-kisojen aikana Veikkauksen asiakkaat voittivat erityisesti pelistä, jossa Susijengi murskasi Iso-Britannian. Pitkävedosta maksettiin yli satatuhatta euroa erikokoisia voittoja varsinkin Lauri Markkasen pistetehtailun myötä. 
Susijengi etenee alkulohkostaan jatkoon riippumatta tämän illan Saksa-ottelun lopputuloksesta.

