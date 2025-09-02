Tomi Norha kirjailijavieraana Naantalin pääkirjastossa
Kirjailija Tomi Norha vierailee Naantalin pääkirjastossa keskiviikkona 10.9. klo 17.30.
Tomi Norha on turkulainen kirjailija, musiikinopettaja ja musiikkikriitikko. Hänen esikoisromaaninsa Naarasperho ilmestyi vuonna 2024 ja toinen romaani Lentotähti alkuvuodesta 2025.
Lentotähti on tummasävyinen ja musiikintäyteinen tarina naisesta, joka halusi säveltäjäksi 1900-luvun alun Suomessa. Samoin kuin Naarasperhossa, runollinen kieli on Lentotähdessä keskeistä - Lentotähden alaotsikko onkin ”Sinfoninen runoelma”.
Kirjailijaa haastattelee kirjastovirkailija Antti Anttila. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Kirjailijavieraana Tomi Norha
Ke 10.9. klo 17.30–18.30
Naantalin pääkirjasto, 1. krs
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
