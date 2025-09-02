Naantalin kaupunki

Tomi Norha kirjailijavieraana Naantalin pääkirjastossa

3.9.2025 12:20:43 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Kirjailija Tomi Norha vierailee Naantalin pääkirjastossa keskiviikkona 10.9. klo 17.30.

Tomi Norha on turkulainen kirjailija, musiikinopettaja ja musiikkikriitikko. Hänen esikoisromaaninsa Naarasperho ilmestyi vuonna 2024 ja toinen romaani Lentotähti alkuvuodesta 2025.

Lentotähti on tummasävyinen ja musiikintäyteinen tarina naisesta, joka halusi säveltäjäksi 1900-luvun alun Suomessa. Samoin kuin Naarasperhossa, runollinen kieli on Lentotähdessä keskeistä - Lentotähden alaotsikko onkin ”Sinfoninen runoelma”.

Kirjailijaa haastattelee kirjastovirkailija Antti Anttila. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Kirjailijavieraana Tomi Norha
Ke 10.9. klo 17.30–18.30
Naantalin pääkirjasto, 1. krs

