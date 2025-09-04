Helsinki investoi toreihin – 13 torille oma profiili

Helsingin kaupunki on laatinut suunnitelman, jossa kolmelletoista torille on tehty yksilölliset profiilit sekä määritelty budjetti ja aikataulu korjaustöitä varten. Torien master plan -nimisen visiotyön tavoitteena on lisätä torien viihtyisyyttä ja kaupungin elinvoimaa.

"Torit ovat tärkeä osa kaupungin elämää ja elinvoimaa, jotka palvelevat kaupungin toimintaa ja tapahtumaelämää. Helsingin toreja on ensimmäistä kertaa tarkasteltu kokonaisuutena ja tuloksena on hieno visio torien käytöstä ja niiden mahdollisuuksista. Investoimme tulevan kymmenen vuoden aikana torien kehittämiseen 20 miljoonaa euroa", sanoo Helsingin pormestari Daniel Sazonov.

Suunnitelmalla selkeytetään torien käyttöä. Helsingin toreja tarvitaan niin oleskelulle, kaupankäynnille, tapahtumille kuin suurille kokoontumisille. Ne ovat myös historiallisesti merkittäviä ja niillä on erilaisia symboliarvoja. Tarkoitus on kehittää toreja palvelemaan erilaisia käyttötarkoituksia torien profiilien mukaan. Suunnitelma ohjaa esimerkiksi lupien myöntämistä suurterasseille ja muille tapahtumille.

Toreille tehdään nopeita kunnostuksia ja laajempia perusparannuksia

Suunnitelma sisältää torien profiilien lisäksi toimenpiteiden aikataulutuksen ja kustannusarvion.

"Suunnitelman ansioista toimimme jatkossa entistä ripeämmin ja kokonaisvaltaisemmin torien kehittämisessä. Huolehdimme lisäksi, että torin toiminta voi siirtyä toiselle torille perusparannuksen ajaksi. Toreille ja aukioille saadaan myös selvästi nykyistä paremmat edellytykset kaupunkielämää virkistävien tapahtumien järjestämiseen – esimerkiksi sähkö- ja vesiliittymät", sanoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Ville Lehmuskoski.

Toreille tehty visiotyö tekee näkyväksi myös torien tämänhetkisiä puutteita. Tämä mahdollistaa asioiden edistämisen nopealla aikataululla ja panostukset esimerkiksi kunnallistekniikkaan. Nopeiden toimenpiteiden lisäksi toreille tehdään perusparannuksia ja niiden infraa uusitaan.

Tänä vuonna on aloitettu sähkön ja veden kunnostustyöt Kansalaistorilla ja Senaatintorilla. Ensi vuonna kehitetään Kauppatorin ja Kampintorin kunnallistekniikkaa.

Laajemmat perusparannukset alkavat jo ensi viikolla Ylä-Malmin torilla sekä lähivuosina Fredrikintorilla, Hakaniementorilla, Hietalahdentorilla ja Töölöntorilla. Vuosikymmenen vaihteessa remontoidaan myös Kauppatori ja Haagantori.

Torien master plan -visiotyön toisessa osassa tarkastellaan toreja ja aukiota koko Helsingin alueella. Tavoitteena on saada työn toinen osa valmiiksi ensi vuoden alussa.

Rakastettuja traditioita ja uutta torikulttuuria

Toreilla on suuri merkitys kaupunkilaisille ja niiden toivotaan jatkossakin olevan kohtaamispaikkoja, joissa on perinteistä torikauppaa ja kahviloita. Mutta mitä muuta torit voivat olla? Miten nyt tehtävät muutokset suunnitellaan vastaamaan tarpeita pidemmälläkin aikavälillä?

"Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia muun muassa erilaisin kokeiluin. Olemme tuoneet toreille terassitoimintaa, elvyttäneet Hietsun kirppistoimintaa erilaisilla teemapäivillä ja toripaikkojen varausjärjestelmä on siirretty digiaikaan", kertoo toreja hallinnoivan Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

"Tämän kesän ehdoton hitti oli nuorten yrittäjien pyörittämä Hakaniementorin viinikioski. Erinomainen esimerkki siitä, kuinka pienikin teko voi säteillä aivan uutta energiaa ja elinvoimaa ympärilleen", iloitsee Bauer.

Erilaisten myyntikojumallien ja tilaratkaisuiden kehittäminen tukee uutta ja monimuotoista toritoimintaa, ja vastaa säiden ja vuodenaikojen vaihtelun haasteisiin. Tapahtumajärjestäjien toiveesta Kaupunkitilat on juuri hankkinut kustomoidun tapahtumateltan, jota saa vuokrata erilaisten toritapahtumien järjestämiseen. Näin torien käyttömahdollisuudet monipuolistuvat entisestään.



Helsingin torit ja aukiot ovat tärkeitä kanssakäymisen, kokoontumisten ja kaupan paikkoja. Ne ovat avoimia tiloja, joilla on kaikilla oma identiteettinsä. Helsingin kaupunki kehittää toreja ja aukioita koordinoidusti. Uudistamme torien infrastruktuuria tulevien vuosien aikana. Mahdollistamme torimyynnin, oleskelun ja tapahtumat elävillä toreilla ja aukioilla eri puolilla kaupunkia.

