Järjestöt kaipaavat nyt vakautta ja näkymää tulevaisuuteen
Syöpäjärjestöt kiittää hallitusta eilisestä budjettiriihipäätöksestä olla tekemättä lisäleikkauksia sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen. Ehdotettu 100 miljoonan lisäleikkaus ensi vuodelle olisi tarkoittanut järjestösektorin hallitsematonta alasajoa.
– Päätös on tärkeä järjestötyön tulevaisuuden kannalta. Kannatamme myös hallituksen päätöstä tasapainottaa valtiontaloutta korottamalla haittaveroja, kuten alkoholin, tupakan ja nikotiinipussien verotusta, sanoo Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.
– Epävarmuus kuitenkin jatkuu. Jo päätetyt avustusleikkaukset ovat huomattavia eikä niiden kohdentumisesta ole vielä tietoa, vaikka ensi vuoden toiminnan suunnittelu on järjestöissä jo pitkällä. Vaarana on, että myös hyvin tulokselliseksi todettu toiminta päättyy, Turunen huomauttaa.
Vuosina 2024–2027 sote-järjestöjen valtionavustuksista leikataan yhteensä 140 miljoonaa euroa, mikä on yli kolmasosa avustuksista. Julkinen keskustelu järjestöjen tekemästä työstä on ollut osin virheellisiin oletuksiin perustuvaa.
STEA-avustusten raportointi on hyvin säädeltyä ja tuloksellisuutta seurataan vuosittain, Juha Pekka Turunen muistuttaa.
– Kolmas sektori tekee tiivistä yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa ja täydentää julkisia palveluita mm. syövän ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen sekä syöpään sairastuneiden ja läheisten psykososiaalisen tuen saralla. Toivomme poliittisilta päättäjiltä selkeää sitoutumista tämän yhteistyön pitkäjänteiseen kehittämiseen, Turunen toivoo.
Jo tehtyjen säästötoimien laajoja vaikutuksia on syytä seurata ja arvioida myös, lisäävätkö ne valtiotalouden kustannuksia toisaalla sosiaali- ja terveyssektorilla, kuten hyvinvointialueilla.
Yhteyshenkilöt
Juha Pekka TurunenPääsihteeriSyöpäjärjestötPuh:050 571 4577juhapekka.turunen@cancer.fi
Sarianne HartonenYhteiskuntasuhdepäällikköSyöpäjärjestötPuh:050 329 6052sarianne.hartonen@cancer.fi
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
