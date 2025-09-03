SDP:n Paula Werning: Hallitus romuttaa kohtuuhintaisen asumisen edellytykset, asuminen ei ole luksusta, se on perusoikeus
Hallitus päätti budjettiriihessään merkittävistä leikkauksista ARA-rahoitukseen. Korkotukilainojen myöntämisvaltuudet putoavat nykyisestä vuoden 2025 1,75 miljardista ensi vuonna 2026 1,135 miljardiin ja vuonna 2027 500 miljoonaan euroon. Asuminen ei ole luksusta. Se on perusoikeus. Kun hallitus romuttaa ARA-rahoitusta, se heittää bensaa asuntokriisin liekkeihin. Asuntopolitiikan pitää rakentaa turvaa, ei epävarmuutta, sanoo SDP:n kansanedustaja Paula Werning.
Werningin mukaan hallituksen linja tarkoittaa käytännössä sitä, että kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrä vähenee, jonot pienituloisille ja opiskelijoille pitenevät ja lapsiperheiden epävarmuus kasvaa entisestään.
– Monella perheellä asumismenot vievät jo nyt kohtuuttoman suuren osan tuloista. Sen sijaan, että hallitus vahvistaisi turvaa, se lisää epävarmuutta. Erityisryhmien rakentaminen on jo käytännössä pysähtynyt, ja asunnottomuus on kääntynyt nousuun. Tämä on kylmää politiikkaa aikana, jolloin ihmisten huolet asumisesta ovat suurimmillaan, Werning toteaa.
Myös alan asiantuntijat ovat varoittaneet leikkausten seurauksista. Rakennusteollisuus RT on esittänyt, että valtuus olisi pidettävä vähintään vuoden 2025 tasolla, sillä rakentamisen romahdus näkyy jo työllisyydessä ja koko talouden kasvussa.
– Orpon hallitus ei ole reagoinut rakennusteollisuuden historialliseen alamäkeen. Päinvastoin se tekee päätöksiä, jotka pahentavat kriisiä. Kun rakentaminen pysähtyy, menetetään työpaikkoja, verotuloja ja ennen kaikkea ihmisten mahdollisuus kohtuuhintaiseen asuntoon, Werning huomauttaa.
Werning kritisoi myös hallituksen päätöstä lakkauttaa Valtion asuntorahasto.
– Asuntorahaston säilyttäminen budjetin ulkopuolella olisi turvannut pitkäjänteisen asuntopolitiikan. Nyt asuntorakentamisen tuet päätetään vuosittain poliittisissa väännöissä. Hallitus lupaa paperilla säästöjä, mutta todellisuudessa ne tarkoittavat vähemmän asuntoja, vähemmän työtä ja enemmän epävarmuutta, Werning sanoo.
– Me SDP:ssä korostamme, että asuntopolitiikan tulee rakentaa turvaa ja kohtuuhintaisia mahdollisuuksia kaikille, ei ajaa ihmisiä entisestään ahtaammalle, päättää Werning.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Johan Kvarnström: Purran pahimpien esitysten pysäyttäminen ei riitä – päinvastoin se osoittaa, kuinka alas hallitus on riman asettanut3.9.2025 11:51:25 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) kritisoi hallituksen budjettiesitystä, vaikka pitääkin positiivisena sitä, että useat valtiovarainministeri Purran ehdotukset pysäytettiin. Hänen mukaansa odotukset ovat liian matalat, jos hallitus voi ylpeillä sillä, ettei se enää pahenna niitä ongelmia, jotka on jo itse aiheuttanut.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Orposta ja kumppaneista kehittynyt ammattitaikureiden joukko3.9.2025 11:45:47 EEST | Tiedote
Eilen päättyneiden ensi vuoden budjettia koskevien neuvotteluiden tuloksena Orpon–Purran hallitus on päättänyt siirtää valtion tukeman asuntotuotannon korkotukivaltuuden leikkauksen vuoteen 2027. Vuoden 2026 valtuutta hieman nostettiin, mutta se on kuitenkin merkittävästi tämän vuoden valtuutta pienempi. – Hallitus vähentää kokonaisuudessaan kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista, vaikka kyseessä on näennäinen säästö, joka ei vaikuta valtion nykyisiin menoihin. Sen sijaan menetykset ovat aitoja, kun valtio jää ilman verotuloja, työntekijät ilman työtä ja pienituloiset ilman asuntoja, joihin heillä on varaa, toteaa ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
Kvarnström (SDP): Att stoppa Purras värsta förslag är inte tillräckligt, tvärtom visar detta hur lågt regeringen lagt ribban3.9.2025 11:20:09 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) kritiserar regeringens budgetförslag även om han välkomnar att flera av finansminister Purras förslag stoppades. Han säger att förväntningarna är för låga om en regering kan stoltsera med att den inte ytterligare förvärrar de problem den själv har skapat.
SDP:n Tuppurainen: Hallitus ei korjannut talouspolitiikassa tekemiään virheitä3.9.2025 10:21:04 EEST | Tiedote
Pitkien keskusteluiden jälkeen hallitus saavutti rasismisovun, jonka pohjalta budjetista kyettiin neuvottelemaan. Silti on ilmeistä, etteivät kaikki hallituspuolueet jaa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden arvoja, jotka kuuluvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Omia talouspolitiikan virheitään hallitus ei tälläkään budjetilla kyennyt korjaamaan, sanoo sd-eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
SDP:n Joona Räsänen: Tavalliset suomalaiset joutuvat jälleen odottamaan, koska hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin2.9.2025 22:49:47 EEST | Tiedote
-Tavalliset suomalaiset joutuvat jälleen odottamaan kunnon veronkevennyksiä, koska hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin. Nyt pitää vahvistaa keskiluokan luottamusta ja ostovoimaa, mutta hallitus jakelee kultaisia kädenpuristuksia vain omille eturyhmilleen, jyrähtää kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme