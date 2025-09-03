SDP:n Paula Werning: Hallitus romuttaa kohtuuhintaisen asumisen edellytykset, asuminen ei ole luksusta, se on perusoikeus

Werningin mukaan hallituksen linja tarkoittaa käytännössä sitä, että kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrä vähenee, jonot pienituloisille ja opiskelijoille pitenevät ja lapsiperheiden epävarmuus kasvaa entisestään.

– Monella perheellä asumismenot vievät jo nyt kohtuuttoman suuren osan tuloista. Sen sijaan, että hallitus vahvistaisi turvaa, se lisää epävarmuutta. Erityisryhmien rakentaminen on jo käytännössä pysähtynyt, ja asunnottomuus on kääntynyt nousuun. Tämä on kylmää politiikkaa aikana, jolloin ihmisten huolet asumisesta ovat suurimmillaan, Werning toteaa.

Myös alan asiantuntijat ovat varoittaneet leikkausten seurauksista. Rakennusteollisuus RT on esittänyt, että valtuus olisi pidettävä vähintään vuoden 2025 tasolla, sillä rakentamisen romahdus näkyy jo työllisyydessä ja koko talouden kasvussa.

– Orpon hallitus ei ole reagoinut rakennusteollisuuden historialliseen alamäkeen. Päinvastoin se tekee päätöksiä, jotka pahentavat kriisiä. Kun rakentaminen pysähtyy, menetetään työpaikkoja, verotuloja ja ennen kaikkea ihmisten mahdollisuus kohtuuhintaiseen asuntoon, Werning huomauttaa.

Werning kritisoi myös hallituksen päätöstä lakkauttaa Valtion asuntorahasto.

– Asuntorahaston säilyttäminen budjetin ulkopuolella olisi turvannut pitkäjänteisen asuntopolitiikan. Nyt asuntorakentamisen tuet päätetään vuosittain poliittisissa väännöissä. Hallitus lupaa paperilla säästöjä, mutta todellisuudessa ne tarkoittavat vähemmän asuntoja, vähemmän työtä ja enemmän epävarmuutta, Werning sanoo.

– Me SDP:ssä korostamme, että asuntopolitiikan tulee rakentaa turvaa ja kohtuuhintaisia mahdollisuuksia kaikille, ei ajaa ihmisiä entisestään ahtaammalle, päättää Werning.