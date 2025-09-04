Jyväskylän oikeustalon laajennushankkeessa juhlitaan harjannostajaisia

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa oikeustaloon noin 7 700 neliön peruskorjauksen sekä kaksi uudisosaa, joiden yhteenlaskettu laajuus on noin 800 neliömetriä. Uudisrakennuksista toinen tuo oikeustaloon uuden sisäänkäynnin turvatarkastuksineen ja toinen lisää istuntosaleja, jolloin saleja on yhteensä 17.

Työmaa etenee suunnitellusti aikataulussa, ja harjannostajaiset juhlistavat toisen laajennusosan rungon valmistumista. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2024, ja nyt työmaalla on käynnissä pääosin sisävalmistusvaihe. Ylimmät kerrokset alkavat olla viimeistelyä vaille valmiit, ja ensimmäisen kerroksen saleja kalustetaan jo vauhdilla. Samalla jatkuvat laajennusosien väliseinä- ja julkisivutyöt, pihatyöt sekä talotekniset asennukset. Uudistetut ja laajennetut tilat valmistuvat keväällä 2026.

Pääurakoitsijana toimii P2V Rakennus Oy, ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 21,9 miljoonaa euroa. Oikeustalon peruskorjauksella ja uudisosilla varmistetaan terveelliset, turvalliset ja toimivat työskentelyolosuhteet Keski-Suomen käräjäoikeudelle, Vaasan hovioikeuden istuntopaikalle, Länsi-Suomen syyttäjäalueen Jyväskylän toimipaikalle ja Ulosottolaitoksen Jyväskylän toimipisteelle. Sijainti poliisiaseman vieressä vähentää siirtymiä ja samalla pienentää hiilijalanjälkeä. Hankkeen hiilijalanjälkeä on onnistuttu pienentämään 17,6 prosenttia, mikä ylittää Senaatin 15 prosentin vähennystavoitteen verrattuna tavanomaiseen toteutukseen.

“Olemme iloisia siitä, että hanke on edennyt aikataulussaan. Tilojen valmistuttua oikeushallinnon toimijat saavat käyttöönsä nykyaikaiset tilat, jotka tukevat tehokasta ja sujuvaa työntekoa,” kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Anja Miettinen.