Jyväskylän oikeustalon laajennushankkeessa juhlitaan harjannostajaisia

5.9.2025 07:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

Jyväskylän oikeustalon peruskorjaukseen ja kahden laajennusosan rakentamiseen liittyvää harjannostajaisjuhlaa vietetään tänään 5.9.2025 Jyväskylässä. Hanke etenee suunnitelmien mukaan, ja tilat valmistuvat alustavan aikataulun mukaan keväällä 2026.

Rakennuksen sisäpihan rakennustyömaa, jossa on keskeneräisiä rakenteita ja rakennusmateriaaleja.
Jyväskylän oikeustalon rakennustyömaa, lisärakennuksen runko nousee nykyisten rakennusten väliin. Senaatti-kiinteistöt. Kuva vapaasti median käytössä.

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa oikeustaloon noin 7 700 neliön peruskorjauksen sekä kaksi uudisosaa, joiden yhteenlaskettu laajuus on noin 800 neliömetriä. Uudisrakennuksista toinen tuo oikeustaloon uuden sisäänkäynnin turvatarkastuksineen ja toinen lisää istuntosaleja, jolloin saleja on yhteensä 17.

Työmaa etenee suunnitellusti aikataulussa, ja harjannostajaiset juhlistavat toisen laajennusosan rungon valmistumista. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2024, ja nyt työmaalla on käynnissä pääosin sisävalmistusvaihe. Ylimmät kerrokset alkavat olla viimeistelyä vaille valmiit, ja ensimmäisen kerroksen saleja kalustetaan jo vauhdilla. Samalla jatkuvat laajennusosien väliseinä- ja julkisivutyöt, pihatyöt sekä talotekniset asennukset. Uudistetut ja laajennetut tilat valmistuvat keväällä 2026.

Pääurakoitsijana toimii P2V Rakennus Oy, ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 21,9 miljoonaa euroa. Oikeustalon peruskorjauksella ja uudisosilla varmistetaan terveelliset, turvalliset ja toimivat työskentelyolosuhteet Keski-Suomen käräjäoikeudelle, Vaasan hovioikeuden istuntopaikalle, Länsi-Suomen syyttäjäalueen Jyväskylän toimipaikalle ja Ulosottolaitoksen Jyväskylän toimipisteelle. Sijainti poliisiaseman vieressä vähentää siirtymiä ja samalla pienentää hiilijalanjälkeä. Hankkeen hiilijalanjälkeä on onnistuttu pienentämään 17,6 prosenttia, mikä ylittää Senaatin 15 prosentin vähennystavoitteen verrattuna tavanomaiseen toteutukseen.

“Olemme iloisia siitä, että hanke on edennyt aikataulussaan. Tilojen valmistuttua oikeushallinnon toimijat saavat käyttöönsä nykyaikaiset tilat, jotka tukevat tehokasta ja sujuvaa työntekoa,” kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Anja Miettinen.

Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi 

Olemme töissä Suomelle.

