Jyväskylän oikeustalon laajennushankkeessa juhlitaan harjannostajaisia
Jyväskylän oikeustalon peruskorjaukseen ja kahden laajennusosan rakentamiseen liittyvää harjannostajaisjuhlaa vietetään tänään 5.9.2025 Jyväskylässä. Hanke etenee suunnitelmien mukaan, ja tilat valmistuvat alustavan aikataulun mukaan keväällä 2026.
Senaatti-kiinteistöt toteuttaa oikeustaloon noin 7 700 neliön peruskorjauksen sekä kaksi uudisosaa, joiden yhteenlaskettu laajuus on noin 800 neliömetriä. Uudisrakennuksista toinen tuo oikeustaloon uuden sisäänkäynnin turvatarkastuksineen ja toinen lisää istuntosaleja, jolloin saleja on yhteensä 17.
Työmaa etenee suunnitellusti aikataulussa, ja harjannostajaiset juhlistavat toisen laajennusosan rungon valmistumista. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2024, ja nyt työmaalla on käynnissä pääosin sisävalmistusvaihe. Ylimmät kerrokset alkavat olla viimeistelyä vaille valmiit, ja ensimmäisen kerroksen saleja kalustetaan jo vauhdilla. Samalla jatkuvat laajennusosien väliseinä- ja julkisivutyöt, pihatyöt sekä talotekniset asennukset. Uudistetut ja laajennetut tilat valmistuvat keväällä 2026.
Pääurakoitsijana toimii P2V Rakennus Oy, ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 21,9 miljoonaa euroa. Oikeustalon peruskorjauksella ja uudisosilla varmistetaan terveelliset, turvalliset ja toimivat työskentelyolosuhteet Keski-Suomen käräjäoikeudelle, Vaasan hovioikeuden istuntopaikalle, Länsi-Suomen syyttäjäalueen Jyväskylän toimipaikalle ja Ulosottolaitoksen Jyväskylän toimipisteelle. Sijainti poliisiaseman vieressä vähentää siirtymiä ja samalla pienentää hiilijalanjälkeä. Hankkeen hiilijalanjälkeä on onnistuttu pienentämään 17,6 prosenttia, mikä ylittää Senaatin 15 prosentin vähennystavoitteen verrattuna tavanomaiseen toteutukseen.
“Olemme iloisia siitä, että hanke on edennyt aikataulussaan. Tilojen valmistuttua oikeushallinnon toimijat saavat käyttöönsä nykyaikaiset tilat, jotka tukevat tehokasta ja sujuvaa työntekoa,” kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Anja Miettinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anja MiettinenRakennuttajapäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 7055899anja.miettinen@senaatti.fi
Kati JokelainenSenaatti-kiinteistöt, asiakkuusryhmän päällikköPuh:040 775 4566kati.jokelainen@senaatti.fi
Kuvat
Linkit
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt
Limingan koulukodin uusi päärakennus valmistui ajallaan – kustannukset miljoonia alle arvion4.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Limingan koulukodin uusi päärakennus on valmistunut aikataulussa ja merkittävästi alle budjetin. Kiinteistö otetaan käyttöön lokakuun alusta, ja koulukodin muutto toteutuu syyskuun aikana. Uudet tilat luovat hyvät edellytykset koulutuskeskuksen arjen pyörittämiselle ja tarjoavat käyttäjilleen nykyaikaiset, vastuullisesti rakennetut ja toimivat puitteet.
Uusi sellirakennus Turun vankilaan – hanke käynnistyy allianssimallilla3.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Turun vankilaan rakennetaan uusi suljettu sellirakennus lisäämään vankipaikkoja kasvaneeseen vankipaikkatarpeeseen. Hankkeen kustannusarvio on noin 53 miljoonaa euroa, ja rakentamisen palveluntuottajaksi on valittu Lujatalo Oy. Senaatti-kiinteistöjen kärkihankkeena toteutettava allianssisopimus hankkeen toteuttamisesta allekirjoitettiin perjantaina 29.8.2025. Rakennustyöt käynnistyvät alustavan arvion mukaan helmikuussa 2026 ja valmistuvat marraskuussa 2027.
Kauniaisten asemanseudun uudistaminen käynnistyy29.8.2025 10:19:26 EEST | Tiedote
Kauniaisten asemanseutu uudistuu lähivuosina. Senaatin Asema-alueet Oy ja Kauniaisten kaupunki käynnistävät 11. syyskuuta suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jolla haetaan suunnitelmaa, toteuttajaa ja uutta omistajaa asemanseudun uudisrakennukselle sekä asemarakennukselle. Kilpailun jälkeen Kauniaisten kaupunki jatkaa asemakaavamuutosehdotuksen laatimista yhteistyössä kilpailun voittajan kanssa.
Senaatti-konserni tähtää luonnon kokonaisheikentymättömyyteen vuoteen 2030 mennessä29.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on yksi aikamme vakavimmista ympäristöhaasteista myös Suomessa. Valtion toimitiloista ja kiinteistöistä vastaava Senaatti-konserni on nostanut luonnon monimuotoisuuden turvaamisen strategiansa ytimeen. Tavoitteena on saavuttaa luonnon kokonaisheikentymättömyys konsernin hallinnassa olevilla alueilla vuoteen 2030 mennessä. Konsernin vuonna 2024 valmistunut luontotiekartta ohjaa konkreettisin toimenpitein kohti tavoitetta.
Lapin rajavartioston hallinnassa olevia kiinteistöjä kehitetään – kunnostus- ja purkutöitä Raja-Joosepissa ja Anterissa28.8.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt ja Rajavartiolaitos toteuttavat rakennusten purku- ja kunnostushankkeita Lapin Rajavartioston toiminta-alueella Raja-Joosepissa ja Anterissa. Purettavien rakennusten purkujäte käsitellään sekä pilaantunut maaperä kunnostetaan ympäristövastuullisesti. Toimenpiteille on haettu tarvittavat luvat viranomaismenettelyiden kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme