Tutkimus: Nuorten yrittäjyysasenteet ennätysmyönteisiä – puolet harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
Mediatiedote
Yrittäjän päivän pääjärjestäjänä 5.9. toimiva Elinkeinoelämän keskusliitto EK kääntää huomion tuleviin yrittäjäsukupolviin. Nuorten yrittäjyysasenteet ovat kehittyneet lupaavaan suuntaan Suomessa. Omistajanvaihdosten kannalta on myönteistä, että nuoria kiinnostaa eritoten mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi olemassa olevaan yritykseen. Uuden yrityksen perustaminen kiinnostaa eniten maahanmuuttajaperheiden nuoria.
Suomalaisnuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan selviävät NYT Nuorten tulevaisuusraportista, jonka kyselyyn vastasi lähes 4 900 yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevaa nuorta. Nuorten yrittäjyys ja talous NYT teetti kyselyn yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. Kyselyn toteutti Taloustutkimus.
- 68 prosenttia nuorista arvioi, että yritystoiminta ja yrittäjyys ovat tärkeitä Suomelle; vain 6 prosenttia on tästä eri mieltä.
- Yrittäjyys kiinnostaa nuoria enemmän kuin koskaan: 51 prosenttia ilmoitti voivansa toimia yrittäjänä. Määrä on kasvanut viime vuosina, ja kiinnostuneita on nyt 13 prosenttia enemmän kuin kolme vuotta sitten (2022: 38 prosenttia vastaajista).
- Joka viides yrittäjyydestä kiinnostunut nuori sanoo, että oma liikeidea on jo mielessä. Nuoria houkuttelee yrittäjyyteen ennen kaikkea mahdollisuus tehdä itselleen merkityksellistä ja omien arvojen mukaista työtä.
- 27 prosenttia nuorista uskoo perustavansa itse oman yrityksen. Peräti 45 prosenttia voisi ryhtyä jatkajaksi jonkun toisen perustamaan olemassa olevaan yritykseen. Lukuja voi pitää korkeina, sillä nykyisin Suomen yrittäjyysaste on hieman yli 10 prosenttia työllisistä.
Lähes joka toinen toivoisi lisää opetusta yrittäjyydestä
- Nuorista 21 prosenttia kokee, ettei voisi toimia yrittäjänä. Vuonna 2022 näin vastasi 34 prosenttia. Esteinä omakohtaiselle yrittäjyydelle on esimerkiksi se, että yrittäjyyttä pidetään liian suurena riskinä tai sen ajatellaan vievän liikaa aikaa.
- 39 prosenttia arvioi, etteivät omat vahvuudet ja osaaminen riitä yrittäjänä toimimiseen. Jopa 40 prosenttia nuorista toivoisi lisää opetusta yrittäjyydestä.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK nostaa kyselytulokset keskusteluun, kun se isännöi tämänvuotista Yrittäjän päivän pääjuhlaa. Tuloksiin sisältyy paljon ilonaiheita, arvioi toimitusjohtaja Jyri Häkämies:
”Nuorten kiinnostus olemassa olevien yritysten jatkamiseen luo toivoa siitä, että pk-sektorin kohtalonkysymykseen - omistajanvaihdoksiin - voitaisiin tulevaisuudessa saada merkittävääkin helpotusta. 14 000 pk-sektorin työnantajayritystä tarvitsee lähivuosina uuden omistajan. Tämä voi tarjota aloittavan yrittäjän uralle lentävän lähdön, kun bisnes ja asiakkaat ovat jo olemassa.”
Yrittäjyys kiinnostaa maahanmuuttajaperheiden nuoria
- Yrittäjyys kiinnostaa erityisesti maahanmuuttajaperheiden nuoria. Heistä 59 prosenttia on kiinnostunut yrittäjyydestä. Nuorista, joiden vanhemmat ovat syntyneet Suomessa, vastaava osuus on 50 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisista nuorista oman yrityksen perustamista harkitsee 44 prosenttia (vrt. 24 prosenttia nuorista, joiden vanhemmat ovat syntyneet Suomessa).
- Sukupuolten erot piirtyvät tuloksista selkeinä: pojista 62 prosenttia voisi toimia yrittäjänä, kun tyttöjen prosenttiluku on 42. Pojista oman yrityksen perustamista harkitsee yli kaksi kertaa useampi (37 prosenttia) kuin tytöistä (18 prosenttia).
Tulevaisuusraportin perusteella tulisi kiinnittää erityistä huomiota tyttöjen ja maahanmuuttajanuorten potentiaaliin, arvioi Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toimitusjohtaja Johanna Vesikallio:
”On löydettävä uudet keinot puhutella tyttöjä: tutkimustulosten mukaan pelkkä ’rahapuhe’ ei vetoa tyttöihin, joiden työelämäarvoissa korostuvat vastuullisuuteen liittyvät teemat. Ilahduttavaa on, kuinka paljon yrittäjyys kiinnostaa maahanmuuttajaperheiden nuoria. Yli puolet heistä toivoo kouluihin myös lisää yrittäjyyskasvatusta.”
NYT Nuorten Tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi 4 863 nuorta yläkoulusta ja toiselta asteelta keväällä 2025. Vastaajista 64 prosenttia oli yläkoulusta, 19 prosenttia lukiosta ja 17 prosenttia ammatillisesta oppilaitoksesta.
Tutustu Tulevaisuusraportin tuloksiin infografiikan muodossa (pdf):
https://ek.fi/wp-content/uploads/2025/09/Datakooste-NYT-Tulevaisuusraportti-yrittajyys-2025.pdf
