Suomen suurimman reality-tähden Niko Saarisen elämäkertaa on myyty painettuna kirjana jo yli 10 000 kappaletta

Juha Itkosen Anna minun rakastaa enemmän ilmestyy leffapokkarina elokuvajulisteen kannella 27.8.2025

Juha Itkosen rakastetusta romaanista Anna minun rakastaa enemmän on julkaistu nyt elokuvajulisteella kuvitettu leffapokkari, joka löytyy mm. Suomalaisesta Kirjakaupasta ja Otavan verkkokaupasta. Rita Behmin ja Pyry Kähkösen tähdittämä elokuva saa ensi-iltansa perjantaina 3. lokakuuta 2025, ja sen on ohjannut sekä käsikirjoittanut Oskari Sipola. Tämä odotettu filmatisointi on ensimmäinen Itkosen tuotannosta tehty elokuva.