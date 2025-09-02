Suomen suurimman reality-tähden Niko Saarisen elämäkertaa on myyty painettuna kirjana jo yli 10 000 kappaletta
Niko Saarisen kaksi viikkoa sitten ilmestynyttä elämäkertaa Niko - Kaikki mitä en ole kertonut on myyty jo yli 10 000 kappaletta painettuna. Upean vastaanoton saaneessa, Mari Koppisen kirjoittamassa kirjassa, Niko Saarinen paljastaa ensimmäistä kertaa show-roolinsa takana piilevän herkän ja pohdiskelevan minän ja näyttää millaista hänen elämänsä todellisuudessa on ollut.
”Se, että lukijat ovat ottaneet kirjani näin upeasti vastaan, on uskomattoman hienoa. Oman tarinan näkeminen kirjana merkitsee minulle enemmän kuin osasin koskaan kuvitella”, Niko Saarinen sanoo.
”Myyntiluvut puhuvat puolestaan: suomalaiset ovat löytäneet tarinan, joka koskettaa, naurattaa ja ravistelee”, iloitsee Otavan liiketoimintajohtaja Nona Ratia.
Kirja on saatavana eksklusiivisesti äänikirjana Storytelissa 24.9. Niko Saarisen lukemana. Äänikirja vapautuu muihin palveluihin 20.11.
